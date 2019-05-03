“غوغل” تتيح التحكم في ميزانية الشراء بمتجر Play

ماونتن فيو – أعلنت شركة “غوغل” عن إطلاق ميزة التحكم في ميزانية الشراء بمتجر Play؛ حيث يمكن لأصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام أندرويد تحديد ميزانية شهرية لشراء التطبيقات والألعاب والأفلام والكتب والموسيقى.

وأوضحت الشركة الأميركية أنه يمكن تعيين الحد الأقصى الشهري المرغوب وحفظه عن طريق النقر على أيقونة القائمة المكونة من ثلاثة أشرطة والانتقال إلى (Account/Purchase History/Set budget). وبعد التفعيل سيتم عرض رسالة مع كل عملية شراء لبيان ما إذا كانت عمليات الشراء ما تزال ضمن الميزانية المحددة أو تجاوزتها بالفعل، بينما لا تتوفر إمكانية حظر الشراء عند تجاوز الميزانية.-(د ب أ)