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“غوغل” تطرح تحديثا يجعل متصفح الخرائط خفيا

منذ ساعتين

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عمان- طرحت شركة “غوغل” الأميركية تحديثا جديدا يجعل مستخدم الإنترنت “خفيا” بصورة كاملة عن الجميع.
ونقلت وكالة “سبوتنيك”، أمس، عما نشره موقع “ذا ديلي دوت” التقني المتخصص بأن التحديث الجديد سيوفر لأول مرة التصفح الخفي لتطبيق “غوغل مابس”.
وأوضح الموقع أن التحديث سيوفر لمستخدمي “خرائط غوغل” المزيد من الخصوصية والحماية من إمكانية الوصول إلى نتائج البحث الخاصة بهم وتفضيلاتهم الشخصية عن أي جهات خارجية.
وذكر أن التحديث على “غوغل مابس” أصبح متاحا على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.
ويأتي التحديث ضمن خطوات “غوغل” من أجل حماية خصوصية المستخدمين، التي دشنتها مطلع العام الحالي، بطرح وضع التصفح الخفي على منصة الفيديوهات الأشهر “يوتيوب”.-(بترا)

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