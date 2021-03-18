غوغل تقرر استثمار 7 مليارات دولار في أميركا وتوفير 10 آلاف وظيفة

واشنطن- أعلن الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” سوندار بيتشاي الخميس أن الشركة ستستثمر أكثر من سبعة مليارات دولار في الولايات المتحدة هذا العام وستخلق آلاف الوظائف.

وقال في بيان “نخطط لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل بدوام كامل في غوغل في الولايات المتحدة هذا العام”. (أ ف ب)