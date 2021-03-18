العرب والعالمدولي

غوغل تقرر استثمار 7 مليارات دولار في أميركا وتوفير 10 آلاف وظيفة

منذ 58 دقيقة

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واشنطن- أعلن الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” سوندار بيتشاي الخميس أن الشركة ستستثمر أكثر من سبعة مليارات دولار في الولايات المتحدة هذا العام وستخلق آلاف الوظائف.
وقال في بيان “نخطط لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل بدوام كامل في غوغل في الولايات المتحدة هذا العام”. (أ ف ب)

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