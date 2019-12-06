“غوغل” تنافس برامج المراسلة الفورية بميزة جديدة

عمان- _- قررت “غوغل” منافسة تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي كـ”واتس آب” بإدخال ميزة جديدة على تطبيق “google photos” التابع لها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الميزة الجديدة التي ستظهر لمستخدمي تطبيق “google photos” قريبا في مختلف بلدان العالم ستحول هذا البرنامج إلى نوع من تطبيقات المراسلة، بحيث يستطيع المستخدم من خلالها مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وتبادل الرسائل مع الآخرين. وللاستفادة من الميزة الجديدة في إرسال الصور، يجب على المستخدم أن يتوجه إلى معرض الصور تطبيق “google photos”، وبعدها تحديد الصورة المراد إرسالها، ومن ثم النقر على أيقونة مشاركة، وبعدها تحديد جهة الاتصال التي يفترض أن تستلم الصورة إما عبر قائمة جهات الاتصال في الهاتف، أو عبر العناوين البريدية شريطة أن يملك المستخدم حساب Google الإلكتروني المرتبط بالهاتف. كما سيكون بالإمكان الاعتماد على الميزة الجديدة في مراسلة الآخرين كتابيا، عبر إنشاء مجموعات مراسلة جماعية، يمكن إضافة أشخاص جدد إليها حسب رغبة المستخدم.

ومن المفترض أن تعمل هذه الميزة على أجهزة أندرويد وiOS الذكية، وكذلك في تطبيق google photos المخصص للعمل مع الحواسب التي تشتغل بأنظمة ويندوز.