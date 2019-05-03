“غوغل”.. مستودع لبياناتك وتعرف عنك ما يفوق خيالك!

علاء علي عبد

عمان- في خضم زوبعة الجدال الدائر حول عدم نزاهة “فيسبوك” في الحفاظ على سرية بيانات مستخدميه، نجد أن عملاق البحث “غوغل” لديه من المعلومات عن كل منا ما يفوق ما يمكن لـ”فيسبوك” أن يجمعه.

الحقيقة الصادمة للكثيرين أن “غوغل” ليست عملاقة محركات البحث فحسب، بل إنها صاحبة القيادة بلا منازع عندما يتعلق الأمر بكم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين. ويعود الفضل بهذا إلى سلسلة الخدمات التي تقدمها للمستخدمين والتي لا تقتصر على محركات البحث فحسب.

ومن خلال شراكة “غوغل” من عمالقة التكنولوجيا، فإنها على علم بكل كلمة كتبها المستخدم على شريط البحث أو أي فيديو شاهده على “يوتيوب”. وهذا ليس كل شيء؛ حيث إن “غوغل” يمكن أن تعرف الأماكن التي زارها المستخدم والمواد التي اشتراها والناس الذين يتواصل معهم.

من البيانات التي تجمعها “غوغل” أذكر ما يلي: