“غوغل”.. مستودع لبياناتك وتعرف عنك ما يفوق خيالك!

علاء علي عبد
عمان- في خضم زوبعة الجدال الدائر حول عدم نزاهة “فيسبوك” في الحفاظ على سرية بيانات مستخدميه، نجد أن عملاق البحث “غوغل” لديه من المعلومات عن كل منا ما يفوق ما يمكن لـ”فيسبوك” أن يجمعه.
الحقيقة الصادمة للكثيرين أن “غوغل” ليست عملاقة محركات البحث فحسب، بل إنها صاحبة القيادة بلا منازع عندما يتعلق الأمر بكم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين. ويعود الفضل بهذا إلى سلسلة الخدمات التي تقدمها للمستخدمين والتي لا تقتصر على محركات البحث فحسب.
ومن خلال شراكة “غوغل” من عمالقة التكنولوجيا، فإنها على علم بكل كلمة كتبها المستخدم على شريط البحث أو أي فيديو شاهده على “يوتيوب”. وهذا ليس كل شيء؛ حيث إن “غوغل” يمكن أن تعرف الأماكن التي زارها المستخدم والمواد التي اشتراها والناس الذين يتواصل معهم.
من البيانات التي تجمعها “غوغل” أذكر ما يلي:
- المصطلحات التي يبحث عنها المستخدم.
- الفيديوهات التي يشاهدها.
- المعلومات الصوتية التي يبحث عنها عندما يستخدم تقنية الصوت.
- النشاطات الشرائية عبر الإنترنت.
- الأشخاص الذين يتواصل معهم المستخدم عبر الإنترنت والذين يشاركهم أي نوع من البيانات.
- الإعلانات التي يضغط عليها المستخدم لمعرفة يتوقف عندها المستخدم.
الواقع أن هذا أيضا ليس إلا جزءا بسيطا من البيانات التي تجمعها “غوغل” عن المستخدمين، علما بأنها لا تعتمد فقط على محرك البحث الخاص بها، فمصادرها تتنوع من متصفح “كروم” ومن “يوتيوب” ومن تطبيقات الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمستخدمين مثل “خرائط غوغل” وما شابهها. مما يعني أنه حتى لو لم يكن محرك البحث “غوغل” هو الأساسي الذي يستخدمه، فـ”غوغل” لديها العديد من المصادر لجمع المعلومات.
من أكثر النقاط التي يجب على المستخدمين التنبه لها مسألة السماح للتطبيقات الموجودة على الهاتف الذكي بتتبع مكان المستخدم. فعندما يهمل المستخدم حجب هذه الميزة، فإنه يعرض نفسه بأن يمنح “غوغل” معلومات قيمة عن نفسه مثل مكان سكنه ومكان عمله، وهذا يجعل “غوغل” تتوقع مثلا متى سيفكر المستخدم بتغيير منزله أو منطقة سكنه.
ما تجدر الإشارة إليه أن “غوغل” تسعى بشكل دائم لتكون مستودع بيانات الناس حول العالم وهذا يضيف على المستخدمين عبئا لمحاولة الحفاظ على خصوصيتهم. لكن الواقع أن “غوغل” تحتفظ بكل معلومة تقريبا يقوم بنشرها أحد المستخدمين من مكان ما من هذه الأرض، وهذا يعني أن المستخدم لو قام منذ سنوات بنشر صورة محرجة له أثناء مرحلة شبابه كاحتفاله بعيد ميلاده بطريقة مضحكة أو ما شابه، فإن تلك الصورة وبالرغم من مرور سنوات على نشرها تبقى مخزنة لدى “غوغل” التي تسهل على المستخدمين الآخرين إيجادها. باستثناء منطقة أوروبا التي أقرت ما يعرف بقانون النسيان والذي يتيح للمستخدمين هناك التقدم بطلب لـ”غوغل” لحذف بيانات معينة من شبكة الإنترنت.