غوغل وفيسبوك تؤجلان عودة الموظفين إلى مكاتبهما إلى 2021

سان فرانسيسكو- سيواصل غالبية الموظفين في “غوغل” وفيسبوك” العمل من منازلهم حتى نهاية السنة مع أن المجموعتين ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف وفقا لتطور انتشار وباء كوفيد-19.

وقال سوندار بيشاي رئيس مجلس إدارة “ألفابت”، الشركة الأم ل”غوغل” لموظفيه إنهم سيعملون من منزلهم على الأرجح حتى نهاية السنة على ما أفادت معلومات أكدتها “غوغل”.

وتوجه بيشاي إلى الموظفين الخميس خلال جمعية عمومية أسبوعية عبر الانترنت. وأوضح أن الأشخاص الذين يحتاجون العودة إلى المكتب يمكنهم ذلك في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو مع تطبيق إجراءات السلامة.

وتوظف “ألفابت” أكثر من مئة ألف شخص في العالم.

وفي نهاية نيسان/أبريل، أوضحت المجموعة أن العمل عن بعد سيستمر حتى الأول من حزيران/يونيو على الأقل وأن العودة ستكون “على مراحل”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية ان “فيسبوك” تعتمد النهج نفسه.

وتنوي شبكة التواصل الاجتماعي العالمية إعادة فتح مكاتبها اعتبارا من السادس من تموز/يوليو لكن يمكن لكل الموظفين الراغبين بذلك مواصلة العمل من منازلهم حتى 2021.

وكانت “فيسبوك” توظف 45 ألف شخص نهاية العام 2019 (يضاف إليهم آلاف العاملين لدى شركات متعاقدة معها من الباطن). وهي تنوي توظيف عشرة آلاف شخص إضافي لتسريع تطوير منتجاتها وخدماتها لا سيما تلك المتكيفة مع التباعد الاجتماعي.

وسبق لرئيس مجلس إدارة ؟”فيسبوك” مارك زاكربرغ أن أعلن الشهر الماضي أن شركته لن تنظم أي تجمعات تزيد عن خمسين شخصا قبل تموز/يوليو 2021 على أقرب تقدير.-(أ ف ب)