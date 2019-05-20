“غوغل” و “أندرويد” يقطعان صلاتهما بـ”هواوي”

سان فرانسيسكو – قالت المجموعة الأميركية “غوغل” التي يُعتمد على نظامها أندرويد لتشغيل معظم الهواتف الذكية، أول من أمس، إنها بدأت بقطع علاقاتها مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات “هواوي” التي تعتبرها واشنطن تهديدا لأمنها القومي.

ويمكن أن تنجم عن الخطوة تداعيات خطيرة على مستخدمي هواتف “هواوي” الذكية، بما أن عملاق الاتصالات لن يكون قادرا على الوصول إلى خدمات “غوغل” بما في ذلك البريد الإلكتروني “جي ميل” و”غوغل مابس”، بحسب ما قال مصدر قريب من الملف.

وفي أوج حرب تجارية بين بكين وواشنطن، منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع المجموعات الأميركية من أي تجارة في قطاع الاتصالات مع شركات أجنبية تعد خطيرة على الأمن القومي الأميركي، في إجراء يستهدف خصوصا “هواوي”.

وأدرجت “هواوي” على لائحة وضعتها وزارة التجارة الأميركية لشركات مشبوهة لا يمكن التعامل معها قبل الحصول على ضوء أخضر من السلطات.

وهذا الحظر يشمل تحديداً تبادل الخبرات التكنولوجية.

وقال متحدث باسم “غوغل”: “نمتثل لهذا المرسوم وندرس تبعاته”.

وتابع المتحدث “بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، ستستمر خدمات “غوغل بلاي” و”غوغل بلاي بروتكت” بالعمل على أجهزة هواوي الحالية”.

و”غوغل”، على غرار بقية شركات التكنولوجيا، تتعاون بشكل مباشر مع صانعي الهواتف الذكية لضمان ملاءمة أنظمتها مع أجهزتها.-(أ ف ب)