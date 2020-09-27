“غوغل” يحتفل بعيده الـ22

نيويورك- يحتفل اليوم أشهر محركات البحث في العالم بالذكرى الـ22 لتأسيسه، حيث غيّر شعاره في الصفحة الرئيسية، والذي يطلق عليه (دودل Doodle)، إلى آخر يبدو فيه الحرف الأول من اسم محرك البحث باللغة الإنجليزية (G)، وهو يحتفل بعيد ميلاده 22 أمام جهاز حاسوب تظهر فيه شخصيات تمثل بقية حروف اسمه، وهي تحتفل معه عن بعد بتقنية اجتماعات الفيديو، في إشارة واضحة لتأثير جائحة كورونا على احتفال هذا العام.

وأطلقت خدمة محرك البحث غوغل رسميا يوم 27 سبتمبر/أيلول 1998 من قبل لاري بايج وسيرغي برين اللذين كانا يدرسان في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا.

والاسم المشهور عالميا الآن يعود لمصطلح رياضي نشأ خلال نزهة بسيطة حوالي عام 1920. فأثناء مشي عالم الرياضيات الأميركي إدوارد كاسنر مع ابن أخيه الشاب ميلتون سيروتا في غابات نيوجيرسي، طلب كاسنر مساعدته في اختيار اسم لرقم محير، وهو رقم 1 متبوعا بـ100 صفر.

ورد ميلتون بكلمة “غوغول” (Googol!)، واكتسب المصطلح شهرة واسعة النطاق بعد 20 عاما بإدراجه في كتاب عام 1940، شارك في تأليفه كاسنر بعنوان “الرياضيات والخيال”.

ويعتبر محرك البحث غوغل واحدا من أكثر المواقع زيارة عالميا، كما أن شركة ألفابيت -الشركة الأم لغوغل- تعد من أكبر 4 شركات تكنولوجيا في العالم. – الجزيرة