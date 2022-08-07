غوغل يضيف تحسينات جديدة لطريقة عرض النتائج على محركه

أضافت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل تحسينات على طريقة عرض النتائج على محرك البحث جوجل، من خلال عرض بعض الكلمات أو العبارات التي تظهر على صفحات نتائج البحث بخط سميك لتسهيل وصول المستخدم إليها.

وقالت الشركة في بيان عبر الإنترنت إنه عندما يضع المستخدم الكلمات أو العبارات التي يبحث عنها بين علامتي تنصيص، فإن هذه الكلمات والعبارات ستظهر بخط سميك على صفحات نتائج البحث.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المقتطفات وهي سطور من النص الذي يظهر ضمن نتيجة البحث، ستحتوي على خاصية عرض جزء منها بخط سميك لإبرازها.

على سبيل المثال إذا قام مستخدم بالبحث عن اسم الهاتف الذكي “جالاكسي زد فولد4” مع استخدام علامات التنصيص فستظهر نتائج البحث وفيها هذه العبارة بخط سميك.

ويتم الوصول إلى هذه العبارة داخل المقالة أو الصفحة، لكي يمكن الوصول إليها أسرع، حيث يمكن أن يرى المستخدم المعلومات ذات الصلة في المقالة قبل النقر عليها وفتحها.

وقالت غوغل إنها لم تكن تفعل ذلك في الماضي، حيث يمكن أن تظهر الفقرة التي يبحث عنها المستخدم على قائمة في صفحة البحث.

وخاصية ظهور العبارات المقصودة بخط سميك متاحة فقط لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصي. ولم تحددغوغل ما إذا كانت ستتيحها لمستخدمي الأجهزة الذكية.

اقرأ أيضا :

غوغل تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها