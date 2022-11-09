غياب “التسونامي الأحمر”.. ضربة لم يتوقعها الجمهوريون بأميركا رغم تقدمهم

عواصم-في ظل وجود رئيس ديمقراطي تراجعت شعبيته مؤخرا، والتضخم المستمر، كان لدى بعض الجمهوريين توقعات عالية للفوز بعشرات المقاعد في مجلس النواب، والفوز بشكل مريح في مجلس الشيوخ، إلا أن النتائج الأولية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، شكلت ضربة لهم.

واعترف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ليلة الثلاثاء، بأن نتائج منتصف المدة لحزبه كانت “مخيبة للآمال حتى الآن”، معتبرا أنها “بالتأكيد ليست موجة جمهورية”، وذلك في حديث لشبكة “إن بي سي” الأميركية.

وكانت النتائج ما تزال تتداول في الوقت الذي أدلى فيه غراهام بتعليقاته، لكن نتائج الديمقراطيين في سباق مجلس الشيوخ في نيو هامبشاير، ودائرة الكونغرس السابعة في فيرجينيا والمقاعد الرئيسية الأخرى، أشارت إلى أن آمال الحزب الجمهوري في “تسونامي أحمر” لم تكلل بالنجاح.

وأعرب غراهام عن إحباطه بشكل خاص من دون بولدوك، المرشح لمجلس الشيوخ عن ولاية نيو هامبشاير، الذي خشي العديد من الجمهوريين المؤسسين من أن يكون “متشددا للغاية” لدرجة تمنعه من الفوز في الانتخابات. واعتبر غراهام أنه “من المحتمل أن يكون تم ارتكاب خطأ”.

وأضاف: “أعتقد أن سيكون (النتائج) في حدود 51 و52، عندما تقال الكلمة الفصل وينتهي كل شيء (السباقات الانتخابية) في مجلس الشيوخ”.

كما أعرب عن تفاؤله بشأن فرص الجمهوريين في “المعارك المتبقية” في مجلس الشيوخ، في أريزونا وبنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وويسكونسن.

انتخابات نصفية “غير عادية”

من جانبه، علق مستشار الرئيس الأسبق، باراك أوباما، ديفيد أكسلرود، على اتجاهات التصويت حتى الآن، التي تستمر نتائجها في تحدي توقعات الموجة الحمراء للجمهوريين.

وقال لـ”سي إن إن”: “الأمر أكبر من مجرد النظر إلى المرشحين، بالتأكيد أنه جزء من الأمر، لكن ما يحدث الآن يتحدى التاريخ”.

وتابع: “إذا استمرت الأمور بالذهاب في هذا الاتجاه – هناك سباقات في الغرب ما يزال علينا انتظار نتائجها – لكن إذا استمرت الأمور كما هي عليها الآن، فإن هذه لن تكون انتخابات نصفية عادية”.

واستطرد أكسلرود: “كنا نتحدث عما إذا كانت الأمور ستذهب في مسارها الطبيعي، وما إذا كان الشيء المعتاد سيحدث.. حيث معدلات دعم الرئيس منخفضة والاقتصاد في حالة سيئة، وبالتالي فإن الحزب المنافس (الجمهوري) سيحقق مكاسب مهمة”.

وأضاف: “لكن السؤال هو، هل ستدخل عوامل أخرى في الحسبان؟، مثل التشدد و(الرئيس السابق دونالد) ترامب، هذه عوامل تجعل من هذه الانتخابات النصفية غير عادية”.

وفاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، بحسب النتائج الأولية التي ظهرت صباح أمس، والتي يمكن أن تفضي إلى عهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية بعموم الولايات الأميركية، فمن غير المحتمل ظهور النتيجة النهائية في أي وقت قريب، حيث يترقب ملايين الأميركيين من سيفوز بأغلبية مقاعد الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، ومنصب الحاكم في 36 ولاية. وصوت الأميركيون على اختيار ممثليهم لـ 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

نتائج أولية

وبحسب إحصاءات بعض وسائل الإعلام الأميركية، فإن الجمهوريين حصلوا على 207 مقاعد في مجلس النواب مقابل 188 للديمقراطيين. وللسيطرة على مجلس النواب، لابد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا من أصل كل المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه.

وفي مجلس الشيوخ، نال الديمقراطيون 48 مقعدا مقابل 48 للجمهوريين أيضاً حتى الآن. ولتأمين الأغلبية، يحتاج الجمهوريون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا، بالنظر إلى أن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.

كما أظهرت النتائج الأولية أن نانسي بيلوسي ستحافظ على مقعدها بمجلس النواب عن كاليفورنيا بـ 82 % من الأصوات.

الأوفر حظاً

والجمهوريون الأوفر حظاً إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا.

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

هذا وأفادت التقارير بتعطل العشرات من آلات فرز وعد الأصوات في مقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا ما أدى إلى اندلاع موجة من مزاعم تزوير الناخبين عبر وسائل الإعلام اليمينية صباح الثلاثاء.

كما أعلنت ولاية إلينوي تعرضها لهجوم إلكتروني سيؤثر على آلية التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقالت الولاية إن “الهجوم الإلكتروني الذي نتعرض له هدفه زعزعة استقرار الديمقراطية في أميركا”.

آلات فرز البطاقات

وفي ولاية أريزونا، قال مسؤولو مقاطعة ماريكوبا، إن المشاكل المتعلقة بآلات فرز بطاقات الاقتراع بما في ذلك رفض أوراق الاقتراع الصحيحة أو فشلها في قراءة بطاقات الاقتراع بنجاح، أثرت على حوالي 40 مركزا للاقتراع في المقاطعة التي يوجد فيها 223 مركزا.

وقال بيل غيتس رئيس مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا، وستيفن ريتشر مسجل المقاطعة، وكلاهما جمهوريان، إن المشاكل كانت مخيبة للآمال، لكن ما يزال بإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم، وإنه لم يتم رفض التصويت. وأضاف غيتس: “لا شيء من هذا يشير إلى أي احتيال، هذه مشكلة فنية”.

لكن مزاعم تزوير الناخبين على نطاق واسع انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام اليمينية على أي حال، وفقا لنيويورك تايمز الأميركية.

وجادل العديد من المؤثرين اليمينيين بأن المشاكل في مواقع التصويت ستؤثر بشكل غير متناسب على الجمهوريين الذين فضلوا التصويت شخصيا بشكل عام بسبب عدم الثقة في التصويت عبر البريد.-(وكالات)