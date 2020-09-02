غياب التنسيق مع السعودية يتسبب بقطع السبل لـ24 مسافرا إلى الأردن

أحمد التميمي

إربد – تسبب عدم التنسيق مع الجهات المختصة مع الجانب السعودي على الحدود إلى تقطع السبل بحوالي 24 شخصا كانوا يعتزمون دخول الأردن فجر اليوم بعد موافقة وزارة الخارجية.

ووفق ذوي المسافرين أن الجانب السعودي يرفض إدخال 24 مسافرا قدموا من السعودية إلى الأردن لعدم وجود كشف بالأسماء لديهم.

وأشاروا إلى أنه تم حجر موعد سفرهم بعد أن سجلوا عبر المنصة الإلكترونية وبالتنسيق مع إدارة الأزمات، حيث وصلتهم رسالة بتحديد موعد سفرهم، ودفعوا الأموال للبنك وبعدها توجهوا للحافلة من أجل أن تقلهم إلى الأردن.

وأكدوا أنه وبعد وصولهم إلى الحدود السعودية مع الأردن تفاجئوا بعدم إدخالهم بحجة عدم وصول كشف بأسمائهم من قبل الجانب الأردني.

ودعوا ذوي المسافرين إلى إدخالهم إلى الأردن بأسرع وقت نظرا لارتفاع درجات الحرارة ووجود أطفال في الحافلة، مؤكدين أن أمورهم قانونية وهناك كشف رسمي من وزارة الخارجية بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى الأردن.

Ahmad.altamimi@alghad.jo