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غياب التنسيق يربك عملية توزيع الخبز في مناطق غرب إربد (صور وفيديو)

منذ ساعتين

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أحمد التميمي

إربد- أدى غياب التنسيق في مناطق غرب إربد، ونفاد كميات الطحين في بعض المخابز، إلى إرباك عملية توزيع مادة الخبز للمواطنين، اليوم الثلاثاء.

وحسب رئيس مجلس محلي كفريوبا عمر البطاينة، فإن العديد من المخابز لم تنتج كمية خبز تكفي المواطنين رغم أن منطقة غرب إربد يبلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه ومنذ ساعات الصباح يبحث عن مخابز لتأمين المواطنين بالخبز، إلا أنه لم يتحصل إلا على كميات قليلة لا تفي حاجات المواطنين.

ولفت إلى أنه ولغاية الآن لم يبدأ التوزيع في بلدة كفريوبا بالرغم من توفر الآليات التي تبرعت بها شركة كهرباء إربد والموظفين للمساهمة في عملية التوزيع.

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