غياب “الشفافية” بالعلاقات.. أقصر الطرق لإنهائها

ديمة محبوبة

عمان – “المياه الراكدة” تكون بؤرة للأمراض، كذلك هي العلاقات غير المبنية على الحوار والصراحة والشفافية، فأي مشكلة صغيرة أو كبيرة لا يتم التحدث عنها، تصبح عرضة للهشاشة والانكسار، وغير قابلة للإصلاح في مرحلة تالية.

ميسون صالح، كانت تعيش حياة جميلة مع زوجها، وهو شخص فيه صفات رائعة، كما تقول، لكنه يتصرف “أحيانا” بغضب وعصبية، “يكون سلبيا، ويلومها على أي حادث يحصل معه.

تضيف، “أبقيت الآثار النفسية بداخلي، ولم أفكر بسؤاله والحديث معه، حتى اقتربنا من الطلاق”، لكن تدخل والدي وجلوسنا بعد ذلك سويا وحديثنا عن مشاكلنا وأفكارنا، جعلنا نحل جميع المشاكل، واتفقنا على المكاشفة والصراحة في علاقتنا، ومنذ ذلك اليوم، عندما نتحدث عن مشاكلنا، نحلها، سواء كانت كبيرة أم صغيرة”.

هذه الحال لا تقتصر على الأزواج فقط، فبعض الصداقات تنتهي بسبب عدم المكاشفة أو العتاب المبني على الحب، فعلى سبيل المثال، تشعر علا بالضيق لأن صديقتها سهى تغيرت عليها، وبدأت برسم سيناريوهات كثيرة في عقلها، وانسحبت من العلاقة، عندما اتهمتها بالتغير والاختلاف، علما أن السؤال والحديث والصراحة فيما بينهما كان سيحل المشكلة ببساطة.

اختصاصي علم النفس د. موسى مطارنة، يؤكد أن المصارحة والمكاشفة بين الأصدقاء أو الأزواج أو حتى المعارف، سبب رئيسي بجعل الحياة أكثر سلاسة وقربا، وتنهي الخلافات بينهم.

لكنه يؤكد في الوقت ذاته، أن المكاشفة لها طرق لتكون ذات نفع، ومن أهمها، عدم إلقاء التهم على الشخص، وأن ينتهي الأمر بالسؤال، لتبقى العلاقة ذات وقع جميل على الطرفين.

من ناحيته، يقول اختصاصي علم الاجتماع د. حسين خزاعي، “بعض العلاقات ترفض المواجهة والإفصاح عن السلبيات، أو ما يدور في الخاطر أو البحث عن حلول، فالكثيرين أحيانا يصمتون أمام المشاكل، لتصبح المشاحنات أكثر، وتؤثر على نفسية الجميع، وحتى على الأبناء، على الرغم من رغم أن المكاشفة ممكن أن تنهي أكبر مشكلة”.

لما محمود، تقول “خسرت صداقة عمري ستة أعوام، لم نتحدث مع بعضنا، حتى كنا نسير بجانب بعضنا من دون إلقاء التحية، والسبب تراكم الملاحظات من دون الحديث عنها، اعتقادا بأن كلا منا قد تغير، فأنا لم أسألها عن سبب تغيرها، وهي كذلك، لنجد أنفسنا بمشكلة صغيرة، قطعت أواصر العلاقة الجميلة”.

وتؤكد أن الغريب في هذه العلاقة والكثير من العلاقات، أنه ليس هناك من يسمى “بفاعل الخير”، بل على العكس الجميع ينظر من بعيد على هذه العلاقات الجميلة التي من الممكن أن تنقطع بشكل تام.

ويعود مطارنة لينبه إلى أن الصراحة والمكاشفة لها حدود، فالصراحة المطلقة تعتبر نقمة وليست نعمة، فقد تؤدي إلى تدمير الأسرة أو العلاقات الاجتماعية، فليس كل الأطراف على درجة كافية من التفهم والوعي والثقة المتبادلة، لذا فإن لها حدودا تتمثل في مصارحة كلا الزوجين للطرف الآخر، بما لا يضره أو يجرح مشاعره أو حتى بين الأصدقاء، مضيفا “أن طريقة الحوار هي التي تحل أي مشكلة بين المعارف والأصدقاء والأزواج”.

ويتفق خزاعي مع مطارنة بأن المكاشفة، يجب أن تعتمد على الحوار والمواجهة والنقاش، وأن تتم دون تجريح للآخر، فتفريغ تلك الشحنة التي يحملها الشخص إلى الآخر تصل بهما إلى “الطريق المستقيم” وهو أقصر الطرق لحل المشاكل.

علاء خليل يشير إلى ان زوجته من السيدات اللواتي تغيب عنهن المصارحة، فإذا قال كلمة معينة، من الممكن أن تأخذها، وتبني عليها قصة كاملة، وتحللها، وتبدأ المشاكل من عندها وقد تستمر عدة أيام حتى تقتنع أنه لم يكن يقصد أي شيء مما ذكر.

هذا الأمر دفعه للجلوس معها بشكل حازم، ثم اتفقا بأن ما يدور في خلد الطرف الآخر عليه أن يتحدث به سريعا، ولا يتركه حتى يكبر ويتمدد لقصص وحكايا يصعب حلها أو التراجع عنها.

ويشير خزاعي، في ذلك أن التصرفات والمواقف بين أفراد الأسرة أو زملاء العمل تبقى عالقة بالتفكير، وربما تتحول مع مرور الأيام إلى مشكلة وخصام يصل إلى فراق أو طلاق، مبينا أهمية المكاشفة والمصارحة لتلافي هذه النهايات السيئة، مطالبا، أن تكون المصارحة والمواجهة أسلوبا حياتيا لجميع البشر لتخفيف الاحتقان بينهم.