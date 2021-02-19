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غياب بنزيمة عن المران الأخير للريال قبيل مواجهة بلد الوليد – فيديو

منذ 4 ساعات

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مدريد – غاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن المران الأخير لفريق ريال مدريد قبيل مواجهة بلد الوليد السبت في الليجا وقبل 5 أيام من مواجهة أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وفي ظل غياب المعلومات الكافية عن موقف اللاعب والتي من المفترض أن يعلنها النادي والمدرب زين الدين زيدان خلال المؤتمر الصحفي المقرر اليوم، فإن غياب بنزيمة أثار شكوك حول مشاركته في مباراة بلد الوليد.

ويمتلك المدرب الفرنسي قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابات تضم كلا من فيدي فالفيردي وإيدن هازارد ورودريجو، الذين اقتربوا من العودة للملاعب بعدما بدأوا الجمعة التدريبات داخل الصالة الرياضية، وداني كارباخال وألبارو أودريوزولا وسرخيو راموس وميليتاو ومارسيلو. – (إفي)

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