غياب بنزيمة عن المران الأخير للريال قبيل مواجهة بلد الوليد – فيديو

مدريد – غاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن المران الأخير لفريق ريال مدريد قبيل مواجهة بلد الوليد السبت في الليجا وقبل 5 أيام من مواجهة أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وفي ظل غياب المعلومات الكافية عن موقف اللاعب والتي من المفترض أن يعلنها النادي والمدرب زين الدين زيدان خلال المؤتمر الصحفي المقرر اليوم، فإن غياب بنزيمة أثار شكوك حول مشاركته في مباراة بلد الوليد.

💬 👔 Zidane: "Tomorrow we have a league game and we are going to concentrate on just that."#RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/q0uAecEwIN

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 19, 2021