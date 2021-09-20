غياب بيئة العمل المرنة يجبر ممرضات على الانسحاب من الوظيفة

نادين النمري

عمان- يدعو خبراء إلى ضرورة توفير بيئة عمل مرنة وتسهيلات لضمان استمرارية الممرضات المتمرسات بالمهنة بعد الانجاب، لافتين الى أن ظروف العمل في مهنة التمريض، والتي تعتبر في التصنيفات العالمية من المهن الشاقة، تدفع بالكثيرات للانسحاب من سوق العمل بعد الطفل الأول.

وتشكل الإناث نحو 70 بالمائة من خريجي كليات التمريض في المملكة، لكن قصر إجازة الامومة وساعات العمل الطويلة، إضافة الى عدم التزام العديد من المستشفيات بتوفير حضانات للاطفال العاملات، كلها تعد أسبابا رئيسة للانسحاب، ما يدفع بمختصين إلى المطالبة بضرورة توحيد إجازة الامومة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل تطبيق نظام العمل الجزئي في قطاع التمريض، بما يضمن استمرارية عمل الممرضات.

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