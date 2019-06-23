غياب ثلجي وفيصل وعبيد عن لقاء الوحدات أمام العهد اللبناني

عمان – الغد – أكد المدير الفني لفريق نادي الوحدات عبدالله أبو زمع خلال مؤتمر صحفي عقد في بيروت الأحد غياب اللاعبين يزن ثلجي، وبهاء فيصل، وسليم عبيد، في لقاء الوحدات أمام العهد اللبناني العهد يوم غد الإثنين في إياب الدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا ستكون حاسمة للفريقين لتحديد هوية الفريق المتأهل للنهائي.

لافتا إلى وجود شكوك حول مشاركة سامي الهمامي وعبيدة السمارنة.

وأسار أبو زمع إلى أن الوحدات يسعى للتأهل الى المباراة النهائية،ومتمنيا أن ينجح في تحقيق الهدف المنشود لإسعاد جماهير ناديه.

ونوه إلى صعوبة مباراة فريقه أمام فريق العهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي ، مجددا ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة ايجابية.

ولفت ابو زمع إلى أن الجهاز الإداري واللاعبين استمدوا الثقة والعزيمة والاصرار من جماهير الفريق الوفية التي حضرت بإعداد هائلة في آخر تدريب قبل السفر إلى لبنان.

وقال حسن عبد الفتاح قائد فريق الوحدات :” إن المباراة صعبة ولاعبو الفريق قادرون على التعامل مع ظروف المبارلة”.

بدوره قال مدرب العهد باسم مرمر: “المباراة مهمة للعهد وصعبة في الوقت ذاته على وعامل التوفيق سيكون حاسما حيث نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا وسجلنا هدف الفوز ، وهو ما لم يفعله الوحدات”.