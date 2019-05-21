غياب حماية المنتج الوطني يجبر مصنعا على إغلاق أبوابه وتسريح موظفيه

طارق الدعجة

عمان- قرر مدير عام الشركة الاردنية لصناعة المحاليل الطبية، إغلاق المصنع وتسريح كامل الموظفين البالغ عددعم 52 شخصا اعتبار من 31/7/2019، وفق كتاب صادر عن الشركة.

وجاء في الكتاب الذي حصلت “الغد” على نسخة منه أن قرار الإغلاق جاء نتيجة لخسارة الشركة عطاءات حكومية وعدم قدرتها على منافسة البضائع التركية التي تحظى بدعم كبير من حكومة بلادها، إضافة إلى عدم وجود قوانين تحمي الصناعة الوطنية ما أدى إلى عدم القدرة على الاستمرار بالعمل.

وكانت الشركة قد خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال غرفتي صناعة الاردن والزرقاء من أجل حماية المنتج الوطني الذي اصبح غير قارد عن المنافسة بسبب ارتفاع الكلف كما باتت العطاءات الحكومية، بالرغم من وجود افضلية سعرية للصناعة الوطنية، لا تفضل شراء المنتج الاجنبي.

وقامت وزارة الصناعة بدورها بمخاطبة مجلس الوزراء لاستثناء المنتج المحلي “مركزات محاليل غسيل الكلى بشقيه السائل والجاف” من شروط وجود 3 منتجين محليين على الاقل بقرار حصر المشتريات في ظل وجود مصنعين تنتج هذه المنتجات بجودة عالية الا ان رد مجلس الوزراء كان عدم الموافقة.

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