غياب فرق المكافحة يفاقم من ظاهرة التسول في إربد

أحمد التميمي

إربد – غاب المتسولون عن الإشارات الضوئية في اربد طيلة 45 يوما، بعد فرض العزل وحظر التجول على قصبة مدينة اربد، الا انهم مالبثوا ان عادوا بقوة مجددا خلال الايام القليلة الماضية، بمجرد فك العزل وتغيير اجراءات حظر التجول، وسط غياب فرق مكافحة التسول بسبب تعطيل دوام موظفي القطاع العام الى ما بعد العيد.

فقد استغل المتسولون غياب هذه الفرق لينتشروا بالعشرات على الإشارات دون حسيب ورقيب، ما خلق حالة من التذمر والشكوى لدى المواطنين من تزايد اعدادهم بشكل كبير على الاشارات الضوئية والاسواق، مطالبين الجهات المعنية بضرورة مكافحة هذه الظاهرة.

واشار محمد الزعبي، الى انتشار العشرات من المتسولين على الاشارات الضوئية في اربد خلال شهر رمضان المبارك، من جميع الفئات العمرية.

ولفت الى ان التسول اصبح مهنة للعديد من الاشخاص، حيث يوهم المتسول المواطن بانه يريد بيعه سلعة، الا انه في حقيقة الامر يريد التسول بطريقة ملتوية.

وقال إن هؤلاء الأشخاص يدعون بيع العلكة والاشياء الخفيفة، الا انهم يمارسون التسول بطريقة غير مباشرة على المواطنين، وسط غياب الرقابة لمكافحتهم من قبل الجهات المعنية.

واكد الزعبي انه يتعرض للعديد من المضايقات من قبل المتسولين على الاشارات، مؤكدا ان وجودهم اصبح مزعجا للمواطنين وسائقي المركبات، لاسيما وانهم عادة ما يتوقفون على الاشارات الضوئية.

واشار فراس عبيدات، الى ان معظم الاشارات الضوئية تعج بالمتسولات وخصوصا على اشارة بردى والجامعة، موضحا ان معظم هؤلاء المتسولات من الفتيات الصغار في السن.

ولفت عبيدات، الى ان المتسولين عادة ما يقومون بمسح زجاج مركبات المواطنين انتظارا لمبلغ مالي، داعيا الى ضرورة قيام الجهات المعنية بمكافحة المتسولين الذين اصبحوا في ازدياد.

واضاف أن المشكلة تكمن في وجود نساء مع أطفالهن يقمن بالتسول بشكل جماعي على الاشارات الضوئية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية ضرورة مكافحة هذه الظاهرة، التي باتت تؤرق السائقين والمواطنين على حد سواء.

وأكد عبيدات أن المتسولين والباعة على الاشارات الضوئية يمارسون أعمالهم على مرأى المسؤولين في المحافظة، دون أن يكون هناك أي إجراءات رادعة بحقهم، لوقف هذه الظاهرة، التي باتت تشكل خطرا على السائقين ويعرضهم للمساءلة في حال ارتكب أي حادث دهس، ناهيك عن الالفاظ البذئية التي تخرج من المتسولين في حال لم يتم اعطاؤهم مبلغا ماليا.

واشار سعيد الجراح، الى ان المتسولين يشكلون خطرا على سائقي المركبات في ظل تراكض المتسولين ما بين المركبات، مما قد يعرضهم لحادث دهس.

وقال ان ظاهرة التسول لا تقتصر على شهر رمضان المبارك، وانما يتعدى ذلك لطيلة اشهر السنة، مؤكدا على اهمية قيام الجهات المعنية بالحد من هذه الظاهرة التي باتت مزعجة للمواطنين.

واوضح ان حظر التجول خلال الايام الماضية اسهم في مكافحة ظاهرة التسول، اذ لم تعد تشاهد اي متسول على الاشارات الضوئية، مطالبا باتخاذ عقوبات مشددة بحق المتسولين حتى لا يتم التسول مره اخرى.

بدوره، قال مدير التنمية الاجتماعية في اربد بركات الشناق، ان فرق مكافحة التسول لا تعمل في الوقت الحالي جراء العطلة الرسمية لموظفي القطاع العام بسبب جائحة كورونا.

واكد الشناق، ان المديرية تدرس اعادة تشغيل عدد من الموظفين في الايام المقبلة للحد من ظاهرة انتشار المتسولين، في ظل عدم وجود اي رقابة عليهم في الوقت الحالي.

ودعا الشناق المواطنين، الى عدم التعاطف مع المتسولين، وخصوصا وان بعضهم غير محتاج، لاسيما وان اي حالة يتم ضبطها يتم اجراء دراسة اجتماعية لها ما اذا كانت مستحقة لمعونة شهرية ام لا.