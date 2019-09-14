غياب لاعبي شباب الأردن والجزيرة عن تدريبات المنتخب الأولمبي – صور

عمان – الغد – استأنف المنتخب الأولمبي تحت 23، تدريباته البدنية، استعدادا لمواجهة نظيره السوري يومي 23 و 26 أيلول ( سبتمبر) الحالي، تأهبا للمشاركة في النهائيات الآسيوية ت 23، مطلع كانون الثاني من العام المقبل.

وشارك في التدريبات محمد وائل الزعبي ويوسف أبو جزر ومحمد بني عطية، فيما استدعى الجهاز الفني اللاعب أحمد العساف من دوري الدرجة الأولى البوسني، ويلعب بمركزي (الظهير الأيمن والجناح الأيسر) لتوسيع قاعدة الخيارات المطروحة.

واحتجب لاعبو شباب الأردن والجزيرة عن التدريبات، للالتحاق بأنديتهم التي تستعد للمشاركة ببطولتي كأس الاتحاد الأسيوي وكأس محمد السادس للاندية الابطال.

وركزت تدريبات اليوم التي إنطلقت عقب 3 أيام راحة منحها الجهاز الفني للاعبين بعد معسكر قطر، على تهيئة العضلات وابقاءها في مستوى عال.

ويستعد المنتخب لملاقاة نظيره السوري هذا الشهر في مباراتين وديتين يسعى من خلالهما الجهاز الفني للارتقاء أكثر بالجانبين البدني والفني، ومنح اللاعبين فرص أكبر للاحتكاك لاثبات أحقيتهم بالتواجد في القائمة التي ستشارك بالنهائيات في تايلند.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية ت 23 والمقامة في تايلند من الفترة 8 حتى 26 كانون الثاني العام القادم، في 26 أيلول المقبل بالعاصمة بانكوك، حيث جاء منتخبنا في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حل أولاً قطر وأوزبكستان وفيتنام وتايلند، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سوريا وإيران والإمارات والبحرين.