غيث مروان يخرج عن صمته ويواجه بيسان اسماعيل بعد طردها من عرسه

لا يزال الجدل حول حفل زفاف المدون السوري غيث مروان قائما، لا سيما بعد الضجة التي اثارتها زميلته المدونة بيسان اسماعيل على خلفية منعها من دخول الحفل بصفة شخصية.

وبعد ان خرجت بيسان في بث مباشر شرحت فيه ما حصل معها، و انها مُنعت من الدخول بالرغم من انها كانت قد التقت بـ غيث وخطيبته سارة الورع قبل الزفاف بأيام و قاما بدعوتها الى الحفل، خرج غيث عن صمته في اتصال مع ET بالعربي، اشار خلاله الى ان ما تقوله بيسان ليس دقيقا، نافيا ان يكون قد التقى بها قبل ايام مؤكدا انه لا يعرفها شخصيا، انما لم يكن ليمانع دخولها الى الحفل لو عرف انها في الخارج.

من جهتها، اشارت لمى، شقيقة غيث، التي اثارت جدلا هي الاخرى بمقطع فيديو من العرس بدت فيه و كأنها توجه رسالة قاسية الى بيسان مشيرة الى انها ممنوعة من الدخول لأنها لا تملك دعوة، وقالت لمى خلال اتصالها انها لم تكن تقصد بيسان وانها ليست راضية عن ما آلت اليه الامور، كما اكدت انها كانت لتدخل بيسان الى الحفل لو علمت انها في الخارج، مشيرة الى انها كان يمكن لها الاتصال بها.

في المقابل، خرجت بيسان ببث مباشر ردت من خلاله على تصريح غيث، مهاجمة اياه ووزوجته سارة، اذ اشارت الى انها متأكدة أن سارة هي التي منعتها من الدخول إلى الحفل. -وكالات

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