غيشان للحكومة: مخطئ من لا يتحسس رأسه

محمود الطراونة

عمان – قال النائب نبيل غيشان إن الأردن بحاجة الى انجاز الإصلاح السياسي كخيار وطني يعزز الوحدة والتعددية ويوسع المشاركة الشعبية ويزيد من مشروعية النظام السياسي وهذا يتطلب حياة حزبية حقيقية تقود العملية السياسية بحكومات برلمانية والضمانة لذلك انجاز قانون انتخاب ينمي العملية السياسية والبرلمانية.

وتساءل الغيشان “الى متى نبقى نذهب الى صناديق الاقتراع للدفاع عن مصالحنا الشخصية والدفاع عن مصالحنا الشخصية والدفاع عن قبائلنا ومناطقنا وكأن الانتخاب فرصة لقهر الاخرين وكسر ارادتهم وتبديد حقوقهم وتطلعاتهم”.

وأضاف:”مخطئ من لا يتحسس رأسه وهو يرى الغضب يحرك الشوارع في هذا الإقليم الإلتهاب ومخطئ من لا يأخذ بكل جدية خيبة الأمل وفقدان الثقة لدى الناس”.

وأشار إلى أن رأس الحكومة مطلوب بالشارع ولا يقل عنها طلب رأس مجلس النواب وعن الافراط في الطمأنينة بالغ الخطورة.

وختم كلمته بالقول:”خذلتنا هذه الحكومة لأنها وعدت ولم تفي فقد ارتفعت ارقام العجز والمديوينة والفقر والبطالة.