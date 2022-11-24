فئران تلتهم 200 كيلوغرام من “الحشيش” في الهند

ألقت الشرطة الهندية باللوم على الفئران في إتلاف ما يقرب من 200 كيلوغرام من مخدر الحشيش، سبق أن ضبطها وصادرتها من تجار مخدرات وحفظتها في مراكزها.

وقالت محكمة في ولاية أوتار براديش «الجرذان حيوانات صغيرة ولا تخشى الشرطة. من الصعب حماية المخدرات منها»، وطلبت المحكمة من الشرطة إبراز البضاعة كدليل في قضايا تجارة المخدرات، واستشهد القاضي بثلاث قضايا التهمت فيها القوارض الماريغوانا.

وقال القاضي سانجاي تشودري إنه عندما طلبت المحكمة من الشرطة إبراز المخدرات المضبوطة كدليل، قيل لها إن 195 كيلوغراما من نبتة الحشيش «التهمتها» الجرذان، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»

وفي قضية أخرى تتعلق بـ 386 كيلوغراما من المخدرات، قدّمت الشرطة بلاغا قالت فيه إن «بعض» الحشيش «أكلته الفئران».

وقال القاضي تشودري إن نحو 700 كيلوغرام من الماريغوانا صادرتها الشرطة، كانت ملقاة في مراكزها في منطقة ماثورا «وكلها معرضة لخطر غزو الجرذان».

وأوضح أن الشرطة ليس لديها خبرة في التعامل مع الأمر لأن الفئران كانت «صغيرة للغاية». وأضاف أن الطريقة الوحيدة لحماية البضائع المضبوطة من «مثل هذه الفئران الشجاعة» هي بيع الأدوية في مزاد لمختبرات الأبحاث وشركات الأدوية، مع ذهاب العائدات إلى الحكومة.

وقال النائب سينغ، وهو مسؤول كبير في الشرطة في منطقة ماثورا، للصحافيين إن بعض حشيش الماريغوانا المخزّن في مراكز الشرطة المجاورة له «تضرر بسبب الأمطار الغزيرة» ولم تدمره الجرذان.

في عام 2018، تم فصل ثمانية من ضباط الشرطة الأرجنتينية بعد أن ألقوا باللوم على الفئران في اختفاء نصف طن من الحشيش من مستودع للشرطة. لكن الخبراء عارضوا هذا الادعاء، قائلين إنه من غير المرجح أن تخلط الحيوانات بين العقار وطعامها، و«لو تناولته مجموعة كبيرة من الفئران، لكان قد تم العثور على الكثير من الجثث في المستودع».

في عام 2017، ألقت الشرطة في ولاية بيهار بشرق الهند باللوم على الفئران في استهلاك الآلاف من لترات الكحول المصادرة، بعد عام من حظر الدولة بيع واستهلاك الكحول.