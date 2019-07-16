فابيان ديلف.. من الستزنز إلى التوفيز بـ 10 ملايين إسترليني

أبوظبي– أعلن إيفرتون التعاقد مع فابيان ديلف لاعب وسط منتخب إنجلترا قادما من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعقد لمدة ثلاث سنوات.

بوغبا في تشكيلة مانشستر التحضيرية رغم “حديث الرحيل”

وبات اللاعب البالغ عمره 29 عاما، الذي خاض 20 مباراة دولية مع إنجلترا، خارج حسابات الستزنز بشكل كبير بعد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري في صفقة قياسية للنادي قادما من أتليتيكو مدريد.

ويتبقى عام واحد في عقد ديلف مع سيتي وشارك في 22 مباراة خلال موسم التتويج بلقب الدوري 2017-2018. وظهر ديلف في 20 مباراة فقط في كل المسابقات الموسم الماضي الذي نال خلاله ثلاثة ألقاب محلية.

ولم يعلن الناديان عن أي تفاصيل مادية بينما ذكرت تقارير أنه انتقل مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني (12.52 مليون دولار)”.

وقال ديلف لموقع نادي التوفيز “النادي الذي كنت ألعب معه حقق النجاح خاصة في آخر موسمين ونجحنا على مدار أربع سنوات في الفوز بالألقاب.

“كنت أرغب في اللعب بشكل أكثر انتظاما وكانت فرصة الانتقال إلى إيفرتون جيدة جدا بشكل يجعل من الصعب أن أرفضها”.

ويعتقد ماركو سيلفا مدرب إيفرتون أنه سيكون بوسع ديلف أن يضيف عنصر الخبرة للفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي. سكاي نيوز