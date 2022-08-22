فابينيو مدافعا عن فريد: لا أفهم لماذا اللوم عليه؟

دافع لاعب وسط ​ليفربول​ فابينيو عن زميله في المنتخب البرازيلي فريد، بعد الانتقادات التي وُجّهت للأخير بناءا على أدائه مع ​مانشستر يونايتد​.

وقال فابينيو: “في بعض الأحيان لا أفهم حقًا الانتقادات التي وجهت إلى فريد لأنه لاعب منتظم، فهو يلعب بطريقة جيدة دائمًا. بشكل عام، لم ينجح مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة، لذا تحاول إيجاد حل أو تحاول وضع اللوم على بعض اللاعبين وأحيانًا أعتقد أن فريد هو ذلك اللاعب”.

وأضاف: “لكنه لاعب جيد، في المنتخب الوطني، هو دائمًا لاعب أساسي، يلعب دائمًا بشكل جيد، ونعم، أحيانًا يحتاج اللاعب إلى مزيد من الثقة للعب بشكل جيد. الموسم الماضي لعب ​كرة قدم​ جيدة حقًا، ربما كان أحد أفضل لاعبي يونايتد. هذا الموسم لم يبدأ يونايتد بشكل جيد حقًا ولكن آمل أن يلعب فريد بشكل جيد وأن يستمر يونايتد في اللعب بهذه الطريقة”.