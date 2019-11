فابينيو يغيب عن ليفربول حتى مطلع العام 2020 – فيديو

لندن – أعلن نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم الجمعة أن لاعبه خط الوسط البرازيلي فابينيو سيغيب عن المنافسات حتى مطلع العام 2020، بعد تعرضه لإصابة في رباط الكاحل خلال المباراة أمام نابولي الايطالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من الجولة الخامسة قبل الاخيرة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الاربعاء.

وجاء في بيان على موقع النادي “يؤكد ليفربول أن فابينيو عانى من إصابة على مستوى رباط الكاحل خلال اللقاء مع نابولي في دوري الابطال منتصف الاسبوع”.

وتابع البيان “أظهرت الفحوصات أن فابينيو سيغيب عن المنافسات حتى مطلع العام الجديد”.

وخرج لاعب موناكو الفرنسي السابق مصابا في الدقيقة 18 من اللقاءالذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد، وسيغيب بالتالي عن الجدول المزدحم للفريق الاحمر خلال فترة الاعياد، إذ يخوض بطل أوروبا 10 مباريات حتى نهاية شهر كانون الاول (ديسمبر).

