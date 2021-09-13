فاتورة “أردننا جنة” تتجاوز مليون دينار في 3 أشهر

محمد أبو الغنم

عمان- علمت “الغد” من مصدر سياحي مطلع، أن قيمة صرف وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على برنامج “أردننا جنة” تجاوزت حاجز المليون دينار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المليون دينار قيمة دعم البرنامج خلال ثلاثة أشهر.

وأكد المصدر نفسه أن برنامج “أردننا جنة” خفف من الخسائر التي عاشها القطاع على مدار أكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا.

وبين أن مخصصات البرنامج التي أعلنت عنها وزارة السياحة عند انطلاق البرنامج تبلغ 6 ملايين دينار، وهي كافية حتى نهاية البرنامج مع نهاية العام الحالي.

وأشار المصدر الى المراقبة والمتباعة التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لإنجاح البرنامج وتطويره وحل الإشكاليات كافة التي من الممكن أن تحدث بسرعة قصوى.

وبلغ عدد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” 63 ألف مشارك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ويدعم البرنامج المهرجانات والفعاليات في البترا والعقبة ضمن برنامج “الهوى جنوبي” الذي يركز على مناطق المثلث الذهبي “البترا ورم والعقبة” وبالتشاركية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويذكر أن أهداف البرنامج تعمل على دمج المجتمعات المحلية ضمن برامج رحلات البرنامج ولإتاحة فرص عملية لها والاستفادة من تلك الرحلات المسيرة وعرض منتجاتها المختلفة على الزوار.

ونشط “أردننا جنة” في نسخته هذا العام، الحركة السياحة الداخلية، من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة والبالغة نحو 24 وجهة سياحية بمختلف مناطق المملكة، وبأسعار تناسب جميع المواطنين.