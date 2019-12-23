فاتورة المملكة النفطية تنخفض 21.1 %

عمان – الغد – تراجع حجم فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته بنسبة 21.1 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس فقد بلغ حجم هذه الفاتورة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) نحو 1.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إلى ذلك، اظهر التقرير انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، حيث بلغت قيمة العجز، والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية 6.3 مليار دينار مقارنة مع نحو 7.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.3 % خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، بارتفاع مقداره 5.6 نقطة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي قد بلغت 4.8 مليار دينار بارتفاع نسبته 8.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 4.1 مليار دينار بإرتفاع نسبته 8.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبلغت قيمة المعاد تصديره 746.3 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بإرتفاع نسبته 10.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.



أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها نحو 11.2 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بانخفاض نسبته 5.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 11.8 %، والبوتاس الخام بنسبة 12.1 % والأسمدة بنسبة 12.2 % والمنتجات الكيماوية بنسبة 24.8 % ومحضرات الصيدلة بنسبة 5.5 % والفوسفات الخام بنسبة 1.1 %. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 5.2 % والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 10.3 % والحبوب بنسبة 0.7 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 21.1 % والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 10.9 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 13.8 %.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 2.2 %، ومن ضمنها السعودية بنسبة 9.7 % ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 12.7 %، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.1 %، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 9.6 %، ومن ضمنها الهند بنسبة 1.2 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.7 %، ومن ضمنها هولندا بنسبة 5.9 %، اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 6.7 %، ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 13.0 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 6.0 %، ومن ضمنها السعودية بنسبة 3.7 %، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 7.8 %، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 6.5 %، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.1 %، ومن ضمنها المانيا بنسبة 8.6 %.

اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 406.3 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام الحالي مقابل 403.1 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام 2018، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 0.8 %. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الالبسة من 79.8 مليون دينار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018 إلى 98.2 مليون دينار في نفس الشهر من العام الحالي بارتفاع بلغ 23.1 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الاسمدة الازوتية أو الكيماوية لتصل إلى 38.2 مليون دينار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام الحالي مقارنة مع 27.9 مليون دينار في نفس الشهر من العام 2018 بارتفاع بلغ 36.9 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات من 15.1 مليون دينار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام 2018 إلى 22.0 مليون دينار في نفس الشهر من العام الحالي بنسبة 46.3 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة من 37.2 مليون دينار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام 2018 إلى 43.1 مليون دينار في نفس الشهر من العام الحالي بنسبة 15.9 %.

كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المحضرات الغذائية المنوعة، ومحضرات اللحوم والاسماك، والحلي والمجوهرات، والحيوانات الحية، ومصنوعات من حديد، والفواكه، وبقايا صناعات الاغذية، والالبان، ومحضرات الغسيل، والسجاد والسكر. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 48.3 %، من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام الحالي مقارنة بما نسبته 63.1 %، من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من العام 2018.