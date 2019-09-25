فاتورة النفط تهبط 20 % في 7 أشهر

عمان-الغد– تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 20 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت قيمة الفاتورة النفطية 1.4 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بنحو 1.7 مليارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة

10.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 إذ بلغ 4632.7 مليون دينار.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 41.3 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019، في حين بلغت نسبة التغطية 37.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 بارتفاع مقداره 3.7 نقطة مئوية.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة أمس فقد ارتفعت قيمة الصادرات الكلية إلى 3260.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 5.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية 2.7 مليار دولار بارتفاع 5.5 %، وبلغت قيمة المعاد تصديره 510.6 مليون دينار خلال أول سبعة أشهر بارتفاع نسبته 3.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها نحو 7.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 4.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.



وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2019، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 6.8 % والبوتاس الخام بنسبة 14.3 % والأسمدة بنسبة 8.0 % والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 38.4 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 2.0 % والفوسفات الخام بنسبة 8.8 %. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 1.3 % والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 13.7 % والحبوب بنسبة 6.9 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 20.0 % والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 0.6 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 19.0 %.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 5.8 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 5.2 % والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 11.8 % ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 133.0 % ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.9 % ومن ضمنها هولندا بنسبة 3.0 %، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 0.1 % ومن ضمنها العراق بنسبة 6.9 %.

أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 5.8 % ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 10.2 %، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 3.9 % ومن ضمنها السعودية بنسبة 2.5 % ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 6.3 % ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 8.6 % ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4 % ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 11.5 %.

اما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للاردن 491.8 مليون دينار خلال شهر تموز(يوليو) العام الحالي مقابل 442.6 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام 2018 بارتفاع نسبته 11.1 %.

ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة من 137.1 مليون دينار في شهر تموز 2018 إلى 155.8 مليون دينار في نفس الشهر العام الحالي بارتفاع بلغ 13.6 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية لتصل إلى 27.5 مليون دينار في شهر تموز(يوليو) العام 2019 مقارنة مع 16.0 مليون دينار في نفس الشهر من العام 2018 بارتفاع بلغ 71.9 %. وكذلك ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفواكه من 17.4 مليون دينار في شهر تموز(يوليو) العام 2018 إلى 18.6 مليون دينار في نفس الشهر العام الحالي بنسبة 7.2 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة من 4.1 مليون دينار في شهر تموز العام 2018 إلى 14.1 مليون دينار في نفس الشهر العام الحالي بنسبة 246.0 %. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الفيول اويل ومصنوعات من الحديد، والتبغ ومصنوعاتة، والنحاس ومصنوعاتة، ومحضرات الغسيل، والبن والبهارات.

وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 53.5 % من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر تموز العام 2019 مقارنة بما نسبته 43.7 % من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من العام 2018.

وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الخضار بنسبة 32.1 %، والبوتاس الخام بنسبة 15.1 %، والفوسفات الخام بنسبة 21.7 %، والاسمدة بنسبة 10.9 %.

كما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزائها، والاغذية المحضرة للحيوانات في شهر تموز(يوليو) العام 2019.