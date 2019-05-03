فاجعة في إربد.. وفاة 6 أطفال أشقاء وإصابة 6 آخرين بحريق (أسماء)

أحمد التميمي

إربد – استيقظت إربد، صباح اليوم الجمعة، على فاجعة بوفاة 6 أطفال أشقاء وإصابة 6 آخرين إثر حريق منزل في بلدة زبدة فركوح في المحافظة.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني أنّ طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت ليل الخميس/ الجمعة، مع حريق شب داخل إحدى الشقق في عمارة مكونة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد بالقرب من دوار زبده القديم، نتج عنه وفاة 6 أطفال وإصابة 3 أطفال آخرين جميعهم من عائلة واحدة بالإضافة إلى إصابة الأب وشخصين آخرين باختناق وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق.

وأضافت المصادر أنّ كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة علية ومنع انتشاره للشقق المجاورة بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي حيث وصفت حالة المصابين العامة بالبالغة باستثناء ثلاثة إصابات وصفت بالمتوسطة.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.

وفيما يلي أسماء الوفيات:

الطفلة سجى وليد ناصر الدهني

الطفلة ضحى وليد ناصر الدهني

الطفل هاني وليد ناصر الدهني

الطفلة نقاء وليد ناصر الدهني

الطفلة سيدرا وليد ناصر الدهني

الطفلة كندا وليد ناصر الدهني

فيما أصيب الأب وليد ناصر جميل الدهني وأطفاله الآخرين شهد، سيف الدين، سند بإصابات بالغة.