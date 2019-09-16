عمان- الغد- قال رئيس مجلس إدارة شركة الإقبال للتطوير العقاري، توفيق فاخوري، إن مشروع الريتز كارلتون يسير وفق المخطط المعتمد ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل المدة الزمنية المحددة لانتهائها.

جاء ذلك، في إطار زيارة قام بها رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور خالد الوزني، يرافقه أمين عام الهيئة، فريدون حرتوقة، صباح اليوم إلى موقع مشروع الريتزكارلتون، للإطلاع على سير عمل المشروع ومراحل إنجازه.

وأكّدَ الوزني أن هيئة الاستثمار والحكومة كانت وما زالت تدعم وتشجع هذا المشروع وأي مشاريع مماثلة تخلق فرصاً للعمالة وتساهم في دعم اقتصادنا الوطني وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة.

كما أضاف أن الهيئة، وهي الوجهة الوطنية للمستثمرين، معنية بالتسهيل على المستثمرين بشكل عام بما يحقق أهداف المشاريع التي ينفذونها في الأردن، وأن هيئة الاستثمار تقوم بالتنسيق المباشر مع إدارة المشروع لتسهيل إجراءات الحصول على الحوافز والتسهيلات وتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه المشروع مستقبلاً.

يذكر أن مشروع الريتز كارلتون يعتبر من مشاريع القطاع السياحي والفندقي في المملكة الذي يلقى الاهتمام من كافة الجهات المعنية في الحكومة، بما سيوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتطوير قطاعي، وبحجم استثمار يتجاوز 300 مليون دولار.