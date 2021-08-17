“الريتز-كارلتون” يوضح تفاصيل حريق الترس الخارجي

عمان- الغد- كشف رئيس مجلس إدارة شركة “الإقبال للتطوير العقاري”، الشركة المطورة لمشروع “فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون” في المملكة، سامر توفيق فاخوري، أن الحريق الذي وقع يوم أمس الاثنين الموافق للسادس عشر من آب 2021، ضمن ‘التراس الخارجي’ الكائن في الطابق رقم 18 من البرج السكني ضمن المشروع، كان محدوداً وعلى مساحة لا تتجاوز 40 متر مربع، تمت السيطرة عليه خلال فترة قياسية وباستخدام الأنظمة الدائمة للإطفاء داخل المشروع.

وأكد فاخوري أنه لم ينجم عن الحريق أية إصابات أو تعطيل لأعمال المشروع التي ستتواصل وفقاً للجدول الزمني، وذلك بفضل الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها على الفور، مثمناً جهود الجهات المعنية خاصةً فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية التي تواجدت في المكان على وجه السرعة، ومشيداً بدعم فريق السلامة العامة وكوادر المقاولين العاملين بالمشروع.

وبين فاخوري أن الخسائر التي تم تسجيلها انحصرت في المواد الخام والأولية (المواد الإنشائية المغلفة بمواد عازلة ومادة الكرتون) التي اشتعلت، مع أضرار مادية طفيفة في منطقة الحادث، لافتاً إلى أن سرعة الرياح الجافة ووجود مادة الكرتون وقفت وراء الدخان الكثيف المتصاعد في الهواء.

وشدد فاخوري على أن الشركة وضعت، ولا تزال على الدوام، على رأس أولوياتها التقيد بكافة إجراءات السلامة والأمان العالية، تجسيداً للمعايير العالية التي تنتهجها الشركة، وتنفيذاً لمبادئ وأسس الاستراتيجية التطويرية والتشغيلية التي وضعها الراحل توفيق فاخوري، مؤسس شركة الاقبال للتطوير العقاري، والتي تتسم بكفاءتها وشموليتها، الأمر المتضمن الإدارة الفعالة لمخاطر العمل المحتملة قبل وأثناء وبعد التطوير، وهو ما انطوى على تكريس كادر من الخبراء المتخصصين بأمور الحرائق للإشراف على إجراءات السلامة العامة بالمشروع، ولضمان اتخاذ أقصى درجات الجاهزية.

واختتم فاخوري بالإشارة إلى أن المشروع سجل أكثر من 12 مليون ساعة عمل دون تسجيل أية إصابة، وذلك بفضل التقيد التام بإجراءات السلامة التي تطبقها الشركة ضمن استراتيجيتها التي وضعتها منذ البدء بالمشروع.