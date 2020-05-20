فادي زريقات.. قصة نجاح جذورها ضاربة في تاريخ الرياضة الأردنية

بلال الغلاييني

عمان – يعتبر فادي زريقات أحد ابرز الشخصيات الرياضية ليس في الأردن، وإنما في الوطن العربي، وهو يحظى بمحبة واحترام الجميع، وهو الذي قدم الكثير للرياضة الأردنية من خلال المناصب التي شغلها في حياته الرياضية وما يزال، ولعل النجاحات الكبيرة التي حققتها كرة القدم الأردنية أبان تولي زريقات منصب الأمين العام للاتحاد، دليل أكيد على قوة هذه الشخصية وما تمتلكه من خبرات واسعة، وعلاقات ليس لها حدود.

وجذور فادي زريقات ضاربة في تاريخ الرياضية الأردنية منذ منتصف السبعينيات بعد ممارسته العديد من الألعاب الرياضية، وعند حصوله على شهادة الثانوية العامة، التحق بالجامعة الأردنية وحصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في العام 1984، ورغم إرتباطه بالأعمال التجارية، بقي زريقات قريبا جدا من الرياضة، وعمل خلال هذه الفترة في العديد من الاتحادات الرياضية عضوا في مجلس الإدارة وتحديدا في اتحادات (السلة واليد والسباحة)، حيث امتاز عمله بالجدية والمثابرة وتحقيق النجاحات المتلاحقة، وكانت له بصمات كبيرة وواضحة في تطوير الكم الكبير من الألعاب والرياضات، خصوصا وأن فترة عمله في هذه الاتحادات امتدت من العام 1986 ولغاية 1999، كما عمل في الفترة من 1992 وحتى العام 2001 عضوا في مجلس ادارة النادي الأرثوذكسي ورئيس اللجان الرياضية، وهي الفترة الذهبية التي عاشها الأرثوذكسي، وما تميزت به العابه الرياضية من تحقيق الكم الكبير من الانجازات، فأصبح الأرثوذكسي مؤسسة رياضية كبيرة يشار اليها بالبنان، كما عمل عضوا في مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الأردنية في الفترة من 1996 ولغاية 2001.

في العام 1999 انضم (أبو سند) الى عضوية مجلس ادارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأنيطت به مهمة أمين السر العام، وهنا بدأت قصة النجاح الكبيرة لزريقات، فالجميع شاهد التطور الكبير الذي اصاب كرة القدم الأردنية، والدور الكبير والرئيسي الذي لعبه زريقات في وضع اتحاد الكرة على قمة الرياضة في الوطن العربي، بتوجيهات رشيدة من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، فشهد ذات العام تتويج المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية للدورة الرياضية العربية التاسعة (دورة الحسين).

نجاح زريقات في اتحاد الكرة وما أحدثه من نقلة نوعية بجهود زملائه في الاتحاد وعلى رأسهم سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، ونظرا للعلاقات القوية التي تربط الاتحاد مع الاتحادات الأخرى، تولدت فكرة تأسيس اتحاد غرب آسيا في العام 2000، ونجحت الفكرة وتم انتخاب سمو الأمير علي بن الحسين رئيسا للاتحاد واحتضان العاصمة عمان للمقر الرئيسي للاتحاد، واختيار زريقات الأمين العام للاتحاد، والذي بقي في هذا المنصب حتى العام 2017.

وتولى زريقات العديد من المناصب التي برز فيها بشكل لافت والتي دلت على ما يملكه من خبرات واسعة في العمل الرياضي والإداري، حيث عمل في لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العام من العام 1999 ولغاية 2004، ومديرا لبطولة كأس الحسين الدولية في العام 2000، ورئيس لجنة الانضباط لبطولة كأس شرق آسيا الثالثة التي جرت في اليابان في العام 2001، كما اختير في العام 2002 رئيس هيئة تحقيق التلاعب في نتائج مبايات كرة القدم المدبرة (رئيس الهيئة لمنطقة غرب آسيا)، وعضوا في لجنة الرؤيا الآسيوية في الفترة من 2004 ولغاية 2008.

وعاد زريقات وكلف بتسلم مهام الأمين العام لاتحاد الكرة في الفترة من 2014 ولغاية 2016، قبل أن يحظى بشرف تسلم مهام نائب رئيسة رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية وما يزال.

وفي المجال الإداري ايضا تولى زريقات منصب مدير عام مدينة الحسين للشباب في الفترة من 2001 ولغاية 2009، وعمل مستشارا لسمو الأميرة هيا بنت الحسين في الفترة من 2017 ولغاية 2018، ومدير مكتب ومدير مبادرات سمو الأميرة هيا بنت الحسين في الأردن، وحاليا يعمل زريقات مديرا لمكتب سمو الأميرة هيا بنت الحسين في الأردن.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo