فادي عميرة رئيسا تنفيذيا لشركة سندكم

عمان – باشر فادي عميرة أعماله كرئيس تنفيذي لشركة سندكم اعتبارا من الأسبوع الماضي ، وانضم عميرة إلى شركة سندكم وهو يملك خبرات مهنية مميزة في قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي والمحلي.

وكان عميره قد شغل مؤخرا منصب مدير دائرة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية وصندوق محمد بن راشد للابتكار، كما أنه شغل قبلها مناصب إدارية مرموقة في عدد من البنوك الأردنية كان آخرها مدير دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كابيتال بنك.

وعلّق عميرة على هذه المناسبة بقوله “إنني سعيد لعودتي إلى أرض الوطن للبدء في مشوار مهم وجديد في مسيرتي المهنية حيث أنني من الأشخاص المؤمنين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأردن ومدى أهميته في دعم اقتصاد الوطن، كما أنه من دواعي سروري أن أنضم لأسرة شركة سندكم والعمل مع فريق الشركة المميّز لنحقق معا مزيدا من التقدم والنجاح وترسيخ ثوابت رؤية شركة سندكم ومهمتها الأساسية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أرض وطننا الحبيب.”

ومن الجدير بالذكر بأن شركة سندكم لتمويل الأعمال هي إحدى الشركات الأردنية الرائدة والمختصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.