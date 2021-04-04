فاران: كلما كان التحدي أصعب زادت المتعة

مدريد – اعتبر رافائيل فاران مدافع ريال مدريد أنه “كلما كان التحدي أصعب” كلما كانت المتعة أكبر، في إشارة إلى مواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال فاران “طريقتي في اللعب لا توحي بأنني مقاتل. إلا أنني اعترف بامتلاكي لعقلية مقاتل. أحب التحديات بشدة. كلما كانت أصعب كلما ازداد مقدار المتعة. وكلما قلت الثقة بي، ازددت حماسا. هذا هو ما أنا عليه وأفكاري، وما ساعدني في الوصول للقمة والحفاظ عليها لأعوام”.

وأضاف المدافع الفرنسي “الضغط هو صديق بالنسبة لي، وقوة دافعة تجعلك أفضل. تمنحك الأدرينالين وتساعدك على التفكير أسرع، والتركيز أكثر واللعب أفضل. الضغط الذي يخيفك ينبغي أن يحفزك لأنك تعدو أسرع حين تكون خائفا”. – (إفي)