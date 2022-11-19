فاران يرفع معنويات فرنسا.. وشكوك حول مشاركة بنزيمة أمام أستراليا

مدن – حصل منتخب فرنسا على دفعة قوية قبل أيام من مواجهة أستراليا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، المقرر انطلاقه اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن التحسن ظهر بشكل واضح على حالة رفاييل فاران، مدافع الديوك، عقب خوضه لمران فردي، أول من أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاران تواجد بالفعل في المران الجماعي لمدة 15 دقيقة، وتدرب بالكرة، وهناك تفاؤل كبير حول مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لاحقا.

وأوضحت أنه لا يوجد تفاؤل مماثل بشأن حالة كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، وإمكانية تعافيه قبل مباراة أستراليا.

وذكرت أن رغم تصريحات ممثلي بنزيمة والمقربين منه بأن إصابته ليست خطيرة، لكن الحقيقة أن الأعراض لا تتحسن حتى الآن منذ انضمامه إلى منتخب فرنسا.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا، يعجز عن إيجاد تشخيص دقيق لإصابة بنزيما، وأن الحالة البدنية لنجم ريال مدريد تبقى لغزًا كبيرًا.

وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أستراليا والدانمارك، وتونس، على أن يفتتح الديوك مشوارهم في المونديال بمواجهة أستراليا بعد غد الثلاثاء.

تحديد طبيعة إصابة نكونكو

تعرض كريستوفر نكونكو، نجم لايبزج الألماني ومنتخب فرنسا، لصدمة جديدة عقب تأكد استبعاده من قائمة الديوك في كأس العالم 2022.

ووفقا لصحيفة “ليكيب”، فإن التقديرات الأولية لإصابة نكونكو في الركبة كشفت أن غيابه عن الملاعب سيكون من 6 إلى 8 أسابيع فقط.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الفحوصات الطبية الجديدة التي خضع لها نكونكو أكدت أن إصابته أسوأ من المتوقع، وأنه يعاني من تمزق في أربطة الركبة، وبالتالي فترة غيابه لن تقل عن شهرين ونصف الشهر.

ومن المتوقع أن يكون نكونكو بذلك خارج مباراة لايبزج ضد بايرن ميونخ، عقب استئناف الدوري الألماني في 20 كانون الثاني (يناير).

يذكر أن نكونكو سجل 17 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع لايبزج هذا الموسم في مختلف البطولات.

فاران متفائل

أعرب رفاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، عن أمله في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي مع منتخب فرنسا، خلال النسحة الجديدة للمونديال.

واستعاد فاران، خلال تصريحات لصحيفة “ميرور” البريطانية، أبرز ذكرياته مع نسخ المونديال السابقة، قائلا: “أعتقد أن أولى ذكرياتي تعود لنسخة فرنسا 1998، عندما كنت أبلغ 5 سنوات فقط”.

ورغم صغر سنه وقتها، إلا أن الدولي الفرنسي أكد أن تلك النسخة التي توج بها منتخب الديوك، تركت أثرا كبيرا في نفسه، مضيفا: “أعتقد أننا نتذكر دائما مثل تلك اللحظات”.

وبسؤاله عما إذا كان زين الدين زيدان كان الملهم له في ذلك الوقت، أجاب: “نعم، مثل كل الصغار والشباب من جيلي”.

وتحدث نجم المان يونايتد عن أكبر التحديات المصاحبة لمشاركة الديوك في مونديال قطر، قائلا: “أظن أن الفوز بلقب كأس العالم ليس سهلا، بل يصبح الأمر أكثر صعوبة إذا أردت الفوز به مرتين متتاليتين”.

ورغم اعترافه بصعوبة التحدي، إلا أنه شدد على جاهزية رفاقه لبذل قصارى جهودهم للاحتفاظ باللقب.

وعند سؤاله عن المنتخبات التي تهدد احتفاظ فرنسا باللقب، أجاب: “من الصعب الاختيار، لكن جميعنا يعلم أن الفوز على البرازيل وإسبانيا أمر شديد الصعوبة، ويمثلان عائقا لمنافسيهم، كما أن الجميع مستعد لها”.

وتطرق المدافع الفرنسي للحديث عن إقامة المونديال لأول مرة في منتصف الموسم، مؤكدا أن ذلك سيؤدي لرفع حدة المباريات وزيادة سرعة إيقاعها.

وفي ختام تصريحاته، أشار فاران إلى أن لاعبي الدوري الإنجليزي سيكونون الأكثر جاهزية لكأس العالم، نظرا لحدة المسابقة وإقامة المونديال في منتصف الموسم.

رابيو يتطلع للاستفادة الشخصية

أعرب أدريان رابيو عن أمله في أن تساعد مشاركته مع المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم، في تجديد عقده مع يوفنتوس الإيطالي مع اقتراب نهاية عقده العام المقبل.

وبعد خروجه من قائمة المدرب ديديه ديشان في كأس العالم 2018، التي توج بها المنتخب الفرنسي، يمكن لرابيو أن يشارك في أول مباراة له بالبطولة أمام أستراليا بالمجموعة الرابعة.

ومن المرجح أن يشارك أدريان بانتظام في نهائيات كأس العالم بقطر، عقب غياب بول بوجبا ونجولو كانتي، ويأمل في أن يقدم أداء يقنع يوفنتوس أو فريق آخر على التعاقد معه.

وقال رابيو أول من أمس: “أنا متحمس لوجودي هنا وأن أكون أساسيا، أفضل أن أكون في ذلك المكان في 2022 أكثر من 4 أعوام مضت”.

وأضاف: “إنها فرصة كبيرة كي أكون أساسيا هنا في بطولة مثل تلك، لا أعلم إذا كان ذلك بمثابة نقطة تحول، لكن يمكن أن يساعدني كثيرا”.

وختم: “بالنسبة للعقد فأنا في عامي الأخير مع يوفنتوس، ربما يساعدني ذلك في المستقبل”.

وعزز رابيو، لاعب وسط منتخب فرنسا، الشكوك حول زميله بنزيمة قبل مواجهة أستراليا، وقال: “كريم حالة خاصة لأنه لاعب رفيع المستوى، يعرف كيف يدير نفسه، ولا يحتاج إلى الكثير”.

أضاف “جاهزية بنزيمة ستتوقف على مدى شعوره بإمكانية اللعب، فإذا لم يتواجد في المباراة الأولى، سيشارك في الثانية”.

هرنانديز يرشح اسبانيا

أقر المدافع لوكاس هيرنانديز، بأن فرنسا تمتلك مجموعة قادرة على صنع الفارق في المونديال.

وقال لاعب بايرن ميونيخ “لدينا مجموعة رائعة مع لاعبين يمكنهم إحداث الفارق، لكن هذا ليس كافيا”.

وتابع “سنحاول الدفاع جيدا لكي يستطيع لاعبونا في الهجوم من إحداث الفارق، نعلم جيدا نقاط قوتنا وسنقاتل حتى النهاية”.

وأشار لوكاس “دائما يقال إن المرشحين للقب هي الأرجنتين والبرازيل وفرنسا، لكن إسبانيا أيضا من المرشحين، هناك عمل كبير مع الشباب، لويس إنريكي يقوم بعمل استثنائي”. وشدد “الدفاع عن اللقب يمثل تحديا إضافيا، المنافسون ينتظرونك بشكل أكبر، الكل يريد الفوز باللقب. عانينا خلال بطولة الأمم الأوروبية. نعي هذه الصعوبة، لكننا متعطشون لبدء الفوز، كأس العالم ليست سهلة على الإطلاق”.

وأكد أن فرنسا تعي بأن جودة اللاعبين ليست كافية للاحتفاظ باللقب، ولذلك أشار إلى أن لاعبي الديوك يعلمون ضرورة النضال من أجل الفوز مجددا، وقال في هذا الصدد “ستكون مباريات ولكنها أيضا معارك”.-(وكالات)