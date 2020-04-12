فارفان يوضح أنه كان يمزح بشأن عدم رضاه عن تخفيض راتبه

ليما – أوضح البيرواني جيفرسون فارفان، لاعب موسكو لوكوموتيف أن تصريحاته بلهجة غير راضية عن تخفيض الأجور بنسبة 40% للاعبي النادي الروسي أثناء تعليق الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد “كانت مزحة”.

وقال فارفان في رسالة عبر (انستجرام): “لسوء الحظ، تم إساءة تفسير تعليق أدليت به على سبيل الدعابة”.

وبشكل ساخر، أبدى اللاعب البيرواني عدم رضائه عن تخفيض راتبه خلال بث على (انستجرام) بينما كان يتحدث بنبرة ودية مع لاعب كرة القدم السابق روبرتو جويزاسولا، الذي كان زميله في أليانزا ليما وفي منتخب بيرو.

وقال فارفان: “من بين النكات العديدة التي قلناها، قيل إنني أرفض تخفيض الراتب الذي اتفق عليه جميع اللاعبين مع النادي. لقد تم الاتفاق على ذلك بالفعل بيننا وبين النادي قبل عدة أيام من ذلك البث”.

Era broma: Jefferson Farfán sobre su desacuerdo en bajarse el sueldo por #coronavirus https://t.co/s86d6sX9oc pic.twitter.com/yuH0NZNMgU — Milenio (@Milenio) April 12, 2020

وأضاف: “أريد أن أوضح أن ذلك كان جزءا من دعابة وأنني أوافق على هذا الإجراء. في أصعب الأوقات يجب أن تتصرف بتضامن وتفاهم مع الآخرين، وبالتالي أنا أؤيد فريقي أكثر من أي وقت مضى”.

وخلال المحادثة، تحدث فارفان وكأنه علم بخفض الراتب دون سابق إنذار عن طريق رسالة، وقال: “أرسلوا لي قطعة من الورق باللغة الروسية ، لم أفهم أي شيء … مزقتها. أرادوا أن يتخلصوا مني. يمكنهم مس أي شيء سوى أموالي” قبل أن يضحك مع زميله.

وأعلن نادي موسكو عن تخفيض الرواتب من خلال بيان وسيستمر هذا الإجراء في لوكوموتيف حتى يمكن استئناف الدوري الروسي، وهو أمر مقرر حاليا في 31 مايو/أيار، بعد أن تم تعليقه في منتصف مارس/آذار مع تبقي ثماني جولات على نهاية الموسم.

ويحتل لوكوموتيف المركز الثاني لكن بفارق كبير (تسع نقاط) عن زينيت سان بطرسبرج الذي ينفرد بالصدارة. (إفي)