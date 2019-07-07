“فارمسي ون” توقع اتفاقية مع “إيليا نقل” لتقديم أربع منح جامعية

عمان- وقعت مجموعة صيدليات “فارمسي ون” ومؤسسة إيليا نقل، أمس، اتفاقية شراكة بين الطرفين تهدف إلى إيجاد وتطوير قصص نجاح جديدة وتنمية قدرات الشباب.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن مجموعة صيدليات “فارمسي ون” الرئيس المؤسس للمجموعة الدكتور أمجد العريان وعن مؤسسة “إيليا نقل” رئيس مجلس الأمناء غسان نقل، ستقدم “فارمسي ون” أربع منح جامعية في تخصصات الصيدلة، إحدى المنح مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لطلاب من المؤسسة في الجامعات الرسمية، وذلك بتغطية رسوم دراستهم ومصروفهم الشهري للمواصلات طوال فترة دراستهم، بالإضافة إلى إشراكهم في برامج التطوير والتدريبات المنهجية واللامنهجية كافة لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل تحت إدارة مؤسسة إيليا نقل.

وبحسب الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر “فارمسي ون”، سيتم إلحاق الطلبة الذين شملتهم المنح بتدريب وظيفي في صيدليات “فارمسي ون” خلال مدة دراستهم.

وأكد الدكتور أمجد العريان، خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تأتي منسجمة مع أهداف المجموعة وبرامجها الاجتماعية من منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمعات المحلية، كما أنها تأتي في غمرة احتفالات المجموعة بمناسبة ذكرى تأسيسها منذ 18 عاما.

وأعرب الدكتور العريان عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة “ايليا نقل” التي عرف عنها الموضوعية والشفافية في توزيع المنح الدراسية على مستحقيها من الطلاب، إضافة الى سعيها الى صقل شخصيات الطلبة وتسليحهم بالمعرفة والقيادة وتوجيههم نحو متطلبات سوق العمل.

ومن جهته، ثمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة “ايليا نقل” غسان نقل الدعم الذي تقدمه “فارمسي ون”؛ حيث تلتقي أهداف الجانبين في عملية المساهمة بالتنمية المحلية وخاصة قطاع الشباب، مشيرا الى أن المؤسسة عملت منذ تأسيسها على إحداث التغيير الايجابي عند الشباب و”قد لمسنا الأثر في ذلك منذ البداية، لذلك تسعى المؤسسة الى عقد شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الفائدة في المجتمع”.

وأشاد نقل بجهود “فارمسي ون” ودورها الوطني وتنفيذها ودعمها المبادرات التي تعمل على تحفيز عملية البناء والتنمية، منوهاً الى أن توقيع الاتفاقية اليوم ما هو إلا دليل واضح على إيمان “فارمسي ون” والقطاع الخاص بعمل ورسالة مؤسسة إيليا نقل في دعم الشباب الأردني.

وتهدف مؤسسة “إيليا نقل”، منذ تأسيسها العام 2008، الى تطوير الشباب من خلال توفير الفرص لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع أو التوجه للتعليم المهني؛ حيث تقوم المؤسسة بتغطية الأقساط الدراسية الجامعية، بالإضافة الى مصروف المواصلات للحاصلين على المنح، كما تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة لتسهيل دخولهم لسوق العمل.

وتعد “فارمسي ون” الصيدلية الرائدة، أول سلسلة صيدليات في الأردن والأوسع انتشارا من خلال 90 فرعا موزعة في جميع أرجاء المملكة؛ حيث توفر خدمات متميزة ونوعية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك من خلال إمكانيات نموذجية متمثلة بأحدث التقنيات والخدمات المثالية. كما توفر مجموعة “فارمسي ون” الاستشارات المجانية في مجالات الاستخدامات الدوائية من خلال مركز التدريب والمعلومات الدوائية والسموم؛ حيث تقدم المعلومات عن التعامل مع الاستشارات والتعارضات الدوائية وحالات السمية.