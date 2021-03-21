فارنك تعين البريطاني والتر نايت مديرا لقسم الضيافة



دبي-عينت شركة فارنك الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، البريطاني والتر نايت مديرا لقسم الضيافة الجديد للشركة. سيكون نايت مسؤولا عن هيكلة وتطوير قسم الضيافة الجديد لشركة فارنك، والذي سيوفر نطاقا شاملا من خدمات الاستعانة بمصادر خارجية أو خدمات الأطراف الثالثة بصرف النظر عن خدمات الاستقبال والإرشاد والتدبير المنزلي وخدمات العقارات وخدمات الصيانة وخدمات استشارات الطاقة وخدمات الأمن، حيث ستقوم شركة فارنك بإدارة الحجوزات المركزية وخدمات المكتب الأمامي.

وفي حديثه عن الكيفية التي سيتطور بها قسم الضيافة الجديد لشركة فارنك، صرح نايت قائلا: “في نهاية المطاف، نحن نهدف إلى تقديم خدمة شاملة” 360 “، والتي لن تشمل فقط خدمات إدارة المرافق والقوى العاملة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها فحسب، بل سنقوم أيضا بتضمين إدارة الخدمات المدفوعة بالإيرادات، مثل مكاتب الحجز المركزية وخدمات المبيعات المرتبطة بها “. يمتلك نايت مؤهلات عديدة تؤهله لتحقيق النجاح في إدارة قسم الضيافة الجديد في شركة فارنك، إذ يتمتع بخبرة دولية تزيد عن 15 عاما، بصفته مديرا سابقا للمبيعات والتسويق لفنادق من فئة الخمس نجوم وبعض الفنادق المتوسطة الحجم والشقق الفاخرة، بالإضافة إلى أن نايت قد أدى مهامه بنجاح لفندقي حياة وأفاري في كازاخستان وباكستان على التوالي، قبل أن يتولى مناصب تشغيلية وإدارية عامة في الإمارات العربية المتحدة في فنادق: رمادا وهوليداي إن وسيتي ماكس.

إن أحد أكثر إنجازات نايت إثارة للإعجاب هو قيامه بإنشاء مفهوم العلامة التجارية للسوق المتوسط “روف” ابتداء من الصفر، نيابة عن مجموعة إعمار للضيافة، والتي توجت بإطلاق أول عقار في زعبيل، في العام 2015. وبعد ذلك، تم تسليمه المسؤولية الكاملة للإطلاق الناجح لفندق الملكة إليزابيث 2 التراثي ذو الأربع نجوم، وهو أول فندق عائم في دبي ويضم 244 غرفة نوم.

