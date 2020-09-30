“فارنك” تعين خلدون أبوروك مديراً جديداً لإستراتيجية الأعمال



دبي- أعلنت شركة فارنك الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين خلدون أبوروك مديراً جديداً لتطوير استراتيجية الأعمال. يتمتع أبوروك بخبرة كبيرة في مجال تطوير الأعمال، حيث سبق له أن تبوأ منصباً رفيعاً في شركة “أومرون” اليابانية الرائدة عالميا في مجال الأتمتة، والتي كانت تقدم تقاريرها إلى مقرها الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أمستردام. بدأ أبوروك عمله في سويسرا بصفته مهندس مبيعات ميداني، وبعد ثلاث سنوات من الخدمة المميزة والعمل الدؤوب، وتحديداً العام 2015، تمت ترقيته إلى منصب المدير الإقليمي للمبيعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصبح مسؤولاً عن مكتب الشركة في دبي.

قبل ذلك، عمل أبوروك في قسم الأبحاث في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، بعد أن تخرج من جامعة العلوم التطبيقية والفنون شمال غرب سويسرا، حاصلاً على الشهادة الجامعية في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات.

تعليقاً على هذا التعيين، قال ماركوس أوبرلين الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: “يتمتع خلدون بخبرة كبيرة في مجال هندسة المبيعات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا، كما يمتلك مؤهلات كبيرة في مجال التكنولوجيا. في ضوء ذلك ونظراً للظروف الصعبة التي يمر بها السوق نتيجة الجائحة، فقد وقع اختيارنا عليه، كونه الشخص الأمثل والأقدر على قيادة أعمالنا ونموها في المرحلة المقبلة”. في هذا الإطار، تم تكليف أبوروك الذي يحمل الجنسية السويسرية بمسؤولية دعم الرؤية الإستراتيجية لشركة فارنك، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية قوية وواضحة لنمو وتطوير الأعمال. ومن أبرز المهام المناطة به، توجيه وإدارة الأنشطة اليومية لقسم تطوير الأعمال، بما في ذلك قيادة فريق المبيعات وتحفيزه وتطويره، وتحسين إدارة الجودة والعلاقات مع العملاء ومسائل الميزانية. في تعليقه على توليه منصبه الجديد، قال خلدون أبوروك: “إن الوعي البيئي والاجتماعي والابتكار والتكنولوجيا، هي عوامل رئيسية في استراتيجية شركة فارنك، وأنا متحمس للعمل في إطارها، لدفع عجلة نمو أعمال الشركة. نظراً لتجربتي الناجحة وخبرتي التي اكتسبتها على مستوى الدراسة والعمل في سويسرا، فقد كان قرار الانضمام إلى شركة فارنك قرارا صائبا، لذا أتطلع قدما إلى حياة مهنية ناجحة وطويلة الأمد هنا”.