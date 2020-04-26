شركات وأعمال

“فارنك” تفوز بعقد تقديم الخدمات الأمنية لمجموعة كلداري إخوان

منذ 3 ساعات

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عمان- وقعت شركة فارنك الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقداً مدته سنتين مع مجموعة كلداري إخوان لتقديم الخدمات الأمنية ضمن عدد من المرافق والأبنية التابعة للمجموعة في كل من دبي وأبو ظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة.
تعليقاً على ذلك، قال مانوج كومار، المدير التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة كلداري: “في الحقيقة، قدمت شركة فارنك عرضا شاملا من جهة وتنافسيا من الناحية التجارية من جهة أخرى، كما تميز بكونه يسلط الضوء على درجة عالية من التدريب الفني والتطوير والكفاءة المهنية، فضلا عن الجودة التي هي محل تقديرٍ واهتمام من جانبنا”.
وبموجب العقد الجديد الذي فازت به مؤخراً، ستخصص فارنك 65 رجل أمن خاص يتوزعون على مجموعة من المرافق التابعة لمجموعة كلداري إخوان في قطاعات مختلفة منها قطاع السيارات، الطباعة والنشر، منتجات الآيس كريم، حلول معدات البناء، الأعمال الهندسية، منتجات المطاط، بالإضافة إلى العقارات.

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