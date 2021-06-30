“فارنك” توقع اتفاقية شراكة دولية لمكافحة تغير المناخ في الشرق الأوسط

دبي-وقعت شركة “فارنك” الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة مع شركة كلايميت بارتنر ومقرها ميونيخ، وهي مزود الحلول الدولية للعمل المناخي للشركات.

ستقوم شركة فارنك بموجب الاتفاقية بتقديم الاستشارات لمجموعة كاملة من خدمات إدارة الكربون لدورة حياة شركة كلايميت بارتنر الألمانية لمساعدة الشركات في الشرق الأوسط وتقليل التأثير السلبي لشركاتهم على البيئة وتأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

تساعد مشاريع تعويض الكربون في مواجهة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما تعمل في الوقت نفسه على تحسين سبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم، ويمكن للشركات تعويض الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها حاليًا وبالتالي تقليل تأثيرها البيئي الإجمالي من خلال دعم مشاريع تعويض الكربون.

وبهذه المناسبة، قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: “يعد تعويض الكربون أمرًا بالغ الأهمية إذا أردنا تحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، فضلاً عن هدف دولة الإمارات العربية المتحدة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030”.

سيعمل مستشارو فارنك باستخدام منهجية العمل المناخي لشركة كلايميت بارتنر على تصميم حلول مخصصة لشركات الشرق الأوسط، حيث يبدأ بتحديد البصمات الكربونية للشركات والمنتجات متبوعًا بتنفيذ استراتيجية العمل المناخي وخطة تعويض الكربون، أما الإجراء الأخير فهو توصيل ذلك لأصحاب المصلحة من الشركات.

تقدم شركة كلايميت بارتنر مجموعة متنوعة من الحلول البيئية منذ عام 2006، ابتداءً من استراتيجيات إدارة الكربون إلى تمكين المنتجات والخدمات المحايدة مناخياً، كما أنهم يشاركون في العديد من مشاريع تعويض الكربون المعترف بها دوليًا، وبالإضافة إلى ذلك فقد طورت الشركة أيضًا حلًا لتقنية المعلومات لحساب البصمة الكربونية وتعويض انبعاثات الكربون من أجل جعل المنتجات والخدمات خالية تماماً من الكربون.