“فارنك” لادارة المرافق تحصل على جائزة

دبي- حصلت شركة فارنك الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النسخة المتقدمة من جائزة علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك خلال حفل أقيم في مقر غرفة دبي، لتصبح بذلك أول شركة في مجال إدارة المرافق تنال هذه الجائزة.

تمكنت فارنك من تحقيق هذا الإنجاز بعد أن خضعت لعملية تقييم حول نهجها ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة وذلك في سبع فئات تتضمن مكان العمل والسوق والمجتمع المحلي والبيئة، بالإضافة إلى مساهمة أصحاب المصلحة والقيادة والحوكمة.

وفي حديثه أثناء حفل توزيع الجوائز، أشاد سعادة ماجد سيف الغرير؛ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بالجهود التي تبذلها الشركات لتعزيز سمعتها وترسيخ مكانتها في السوق لتصبح مثالا يحتذى به من قبل الشركات الأخرى.

وأضاف الغرير بأن غرفة دبي أضافت أربع فئات جديدة هي مكان العمل والسوق والمجتمع المحلي والبيئة في محاولة منها لإجراء عملية تقييم أوسع للمؤسسات المتفوقة والتي تطبق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

في هذا السياق، حصلت فارنك على إشادة غرفة دبي من خلال عدد من الأنشطة والبرامج التي طبقتها في هذا الصدد لاسيما استراتيجية الاحتفاظ بالموظفين وتطوير أدائهم وبرنامج القيادة، بالإضافة إلى رفاهية الموظفين وسعادتهم من خلال “لجنة سعادة الموظف” الاستباقية.

في هذه المناسبة، قال ماركوس أوبرلين الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: “إن تطبيق أفضل معايير الاستدامة والسلامة بالإضافة إلى الاهتمام برفاهية الموظفين وتطوير أدائهم تشكل ركائز أساسية في أعمالنا. نحن مسرورون للغاية بأن نصبح أول شركة في مجال إدارة المرافق تحصل على النسخة المتقدمة من جائزة علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات”.