فاعلو خير يبسطون “قدور” الطعام أمام محتاجين ومن تقطعت بهم السبل

منى أبوحمور

عمان – في بادرة لافتة من نوعها، تتوزع قدور الطعام الكبيرة في مناطق تشهد تزاحما، لتجذب من تقطعت بهم السبل ولا يملكون المال، لتناول وجبة غذائية ساخنة تسد رمق جوعهم، يقدمها فاعلو خير.

تلك القدور الكبيرة الممتلئة بالطعام والتي وضعها فاعل خير، تسد جوع محتاج أو عابر سبيل وربما عامل مياومة خرج منذ ساعات الفجر للعمل ولم يسعفه ضيق الحال الحصول على وجبة الطعام.

هي ليست من موائد الرحمن التي اعتاد عليها الأردنيون في شهر رمضان، وإنما “وجبة طعام مجانية لمن يحتاج الطعام”، بهذا العنوان شارك فاعلو خير المحتاجين بالوجبات في منطقة وسط البلد في عمان، كذلك امتدت لعدد من المحافظات.

في يوم الجمعة وبعد صلاة الظهر ينصب أحد فاعلي الخير قدور المنسف، تساعده مجموعة من الشباب يسكبون الوجبات لكل من يحتاج الطعام ليتناولها الصغير والكبير السائح وعامل المياومة وحتى المسنين، في صورة تعكس المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي والانساني، وتجسيدا لمعنى العطاء.

فاعل الخير الذي يواصل توزيع وجبات مجانية من المنسف على المواطنين، يشهدها المارون في مدينة السلط أيضا. ففي يوم قدمت إحدى سيدات المنطقة وجبة الرشوف مجانا للفقراء والمحتاجين ومن يحتاج الطعام في وسط المدينة، اللفتة لاقت استحسانا كبيرا من سكان المنطقة، ليقدموا لها يد العون في توزيع الطعام.

وفي مدينة الكرك وخلال المنخفض الجوي قام أحد سكان المحافظة بتوزيع شوربة العدس الساخنة مجانا لمن تقطعت بهم السبل وللمارة والفقراء والمحتاجين وعمال المياومة، حيث قام برفقة أبنائه بتوزيع الطعام في الشارع العام.

إلى ذلك، تحرص إحدى المتطوعات على تحضير وجبات الإفطار الصباحية وتقوم بتوزيعها بسيارتها الخاصة على عمال الوطن في مناطق مختلفة من العاصمة عمان في الصباح وقبل ذهابها للعمل، رغبة منها في فعل الخير وتقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلونها طوال النهار.

تأمين وجبة طعام يومية مجانية، هو ما يسعى إليه كثيرون من فاعلي الخير، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون بعد جائحة كورونا لاسيما ممن فقدوا أعمالهم وتعسرت حياتهم وفقدوا دخلهم الشهري ووقعوا في فخ الالتزامات المادية وضيق الحال.

ويشير اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة إلى الأثر النفسي الإيجابي الذي تشعر به الأسر رقيقة الحال ومن تقطعت بهم السبل عندما يجدون من يفكر فيهم ويقدم لهم وجبة طعام لا تختلف أبدا عما يتناوله العموم في بيوتهم في أجواء من الالفة والمحبة، والعطاء.

ويلفت مطارنة إلى أن وجود مثل هذه الظاهرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن يعطي الشعور بالأمان وأن هناك من يشعر به ويدرك حاجته وضيق الحال الذي يعيشه، بالتالي يتجسد التكافل بين أبناء المجتمع الواحد.

ويجد اختصاصي علم الاجتماع والجريمة الدكتور حسين محادين أن تلك المبادرات تعبير عن التكافل الانساني والمجتمعي بين المواطنين داخل المجتمع الواحد، خصوصا مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتراجع الدخل. ويعتقد محادين أن فئة كبيرة من فاعلي الخير باتوا يفضلون اللجوء لهذا النوع من تقديم المساعدة بشكل مباشر بينهم وبين من يحتاجها، ومن دون وسيط.

اللافت للنظر بحسب محادين أن هذه المبادرات رغم قيمتها الإنسانية والاجتماعية الكبيرة، إلا أنها على أرض الواقع ربما تعكس تقصير بعض الجهات التي عادة ما تكون مسؤولة عن تقديم الدعم المباشر، ما يعزز لدى فاعل الخير الشعور بأهمية تقديم المساعدة مباشرة ودون وسيط.

ويجد محادين أن الطعام وتأمين الوجبات الغذائية، أولوية لدى المحتاجين والفقراء، متمنيا أن يحصل على هذه الوجبات من يحتاجها ولا يستطيع تأمينها هو وعائلته.

وينوه محادين إلى أن هذه الوجبات المجانية ملاذ آمن لسد جوع أمعاء خاوية، لمن تقطعت بهم السبل ولعمال المياومة المتعبين، والعمالة الوافدة ولأشخاص يفتقدون الحصول وجبات ساخنة يتناولونها بعد يوم متعب وشاق.

ويستدرك محادين أن مثل هذه المبادرات تضيف إلى قيمة التكافل معاني انسانية من شأنها أن تشعر الفقراء بأن هنالك من يلتفت لحاجاتهم ومطالبهم، منوها إلى أن الأصل تمكين الفقراء لجعل حياتهم أمانا وراحة وشعورا بالطمأنينة.

ووفق محادين، من المهم أن تبقى هذه العادات حاضرة، مع ضرورة أن تتحول لعمل وبرامج وخطط ثابتة ومستمرة تسهدف أكبر فئة من المحتاجين.