“فاعل خير” توزع وجبات الإفطار على الصائمين في الطرقات

معتصم الرقاد

عمان- وسط أجواء عائلية مليئة بالمحبة والوئام، نظمت مبادرة “فاعل خير” نشاطاتها الخيرية، وتتضمن توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في الطرقات، وفي المساجد، والذي يستمر طيلة أيام الشهر الفضيل.

وتهدف المبادرة إلى رسم الابتسامة على وجوه الصائمين، والى عدم الاستعجال قبل وقت أذان المغرب للحفاظ على سلامتهم، مع إدخال البهجة والسرور على قلوبهم، ناهيك عن غرس وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي والتفاعل الإيجابي بين أبناء المجتمع مع كافة شرائحه.

مسؤول المبادرة خليل فائق قال، شهر رمضان يعتبر مصدر فرح وسعادة للكثير سواء كان كبير أو صغير، حيث ينتظر هذا الشهر الكريم بفارغ الصبر طوال العام لما له من روحانيات ولم شمل العيلة وصلة الأرحام والتقرب من الله عز وجل، ويشتهر رمضان بأعمال الخير الكثيرة التي تقربنا إلى الله عز وجل، حيث لا يتوقف عمل شهر رمضان على الصلاة والصوم وتلاوة القرآن الكريم فقط، فهناك صلة الرحم وزيارة الجيران والعطف على الفقراء، لذلك قمنا بتجميع أكبر عدد من الأفكار والأعمال الخيرية التي تقربنا إلى الله في الشهر الفضيل. ومن أهم الأعمال في شهر رمضان بحسب فائق، توزيع إفطار خفيف على الطرقات، وتشمل الوجبات (تمر، ماء، عصير، معجنات، كيك، وموز)، ويتم توزيع الوجبات على الصائمين في الطرقات، وعلى الصائمين في المساجد من قبل متطوعي مبادرة فاعل خير، أو من المتبرع نفسه، وهذا يعكس مشهد رمضاني إنساني خيّر، يعكس درجة التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع الواحد. ويرى المتطوع حسن أن إفطار الصائم على الطرق هو أجمل عمل تطوعي يقومون به مع أناس يساعدون في تنظيم عملية الإفطار على طول أيام السنة، من أجل إدخال الفرحة والسرور على قلوب الصائمين. ويضيف حسن، “أنا والمتطوعون نعمل على إدخال البسمة لقلوب الصائمين في هذا الشهر المبارك، من خلال تقديم وجبة إفطار متكاملة، مع ماء وعصير وحلوى”.

ويقول فائق، “شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والمحبة والعطاء، والمساعدة، وعمل الخير، وتوزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين والأيتام، وإفطارهم كجزء من برنامجنا، لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الصائمين، وخاصة في الطرقات والمساجد”.

وبهذه المناسبة، عبر سائق تاكسي عن سعادته باهتمام الناس بالصائمين على الطرقات، والذي بدوره يعمل على عدم الاستعجال ووقوع الحوادث لا سمح الله.

وتأتي مبادرة “فاعل خير” لتقييم إفطار على الطرقات والمساجد الى جانب تقديم موائد الرحمن في أماكن مختلفة تستهدف من هم من الصغار الايتام والكبار في دور رعاية كبار السن والفقراء والمساكين. وتقوم المبادرة بدعم ومساعدة أهل الخير لتقديم وجبة إفطار متكاملة، بالإضافة إلى التمر وزجاجات العصير والماء. ويلفت أستاذ الشريعة الدكتور أحمد العوايشة، إلى أن موائد الرحمن تعد تعزيزا لقيم التكافل الاجتماعي والتراحم وفعل الخير في هذا الشهر الفضيل، خصوصا وأنها تشارك الفئات الأقل حظاً وتقدم الخير لها، وتدخل الفرحة والسرور إلى قلوب الأيتام والفقراء والمحتاجين.