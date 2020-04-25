آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

فالفيردي: التدريب مع ميسي لا يقارن بأي شيء آخر

منذ 54 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بيلباو – قال إرنستو فالفيردي، المدرب السابق لفريق برشلونة، إن التدريب مع ليونيل ميسي “لا يمكن مقارنته بأي شيء”، وأوضح أن “رؤيته عن بعد وهو يلعب تثير إعجابك وعن قرب يزيدك إعجابا”.

وقال فالفيردي، الذي استقال من منصبه في يناير/كانون ثان الماضي بعد قضاء موسمين ونصف على رأس الجهاز الفني للبلوجرانا، إن ميسي لاعب كرة قدم “يسهل تدريبه” وأيضا لديه طموح كبير من أجل الفوز دائما.

وأضاف المدرب “هذا يجعله يشعر بواجب كبير تجاه النادي ويجبر جميع اللاعبين على أن يكونوا في أعلى مستوياتهم”، وأكد أن مدربي الصفوة يجب أن يمتلكوا جميع الأوراق في الدائرة وألا يهملوا أي عنصر.

وصرح فالفيردي “يجب أن تكون مع كل لاعب ومع مدرب حراس المرمى وكل عنصر بالفريق. أعمل على توحيد جميع مجموعة العمل ومنح الثقة لجميع من حولي. أينما أذهب أقوم بإحضار الأشخاص من منازلهم ومن ثم إدخالهم وإدماجهم مع المجموعة”.

وبالإشارة إلى فريق أثلتيك بلباو الذي دربه في فترتين (2003-2005 و2013-2017)، أكد المدرب أن تدريب فريق الناشئين هو ميزة وليس ضغطا أو عبئا إضافيا، وذلك لأن عندما يكون اللاعبون قريبون من الفريق الأول تكون لديهم الأساسيات الرئيسية. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

مشروع لاستئناف الموسم الدوري الانجليزي في الثامن من حزيران

منذ ساعتين

الاتحادات الرياضية الدولية تواجه صعوبات مالية بسبب كورونا

منذ ساعتين

الاتحاد الاكوادوري لكرة القدم يقيل رئيسه بسبب “انتهاكات مستمرة”

منذ 3 ساعات

دراج إيطالي محترف يمارس خدمة التوصيل في زمن كورونا

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock