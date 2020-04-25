فالفيردي: التدريب مع ميسي لا يقارن بأي شيء آخر

بيلباو – قال إرنستو فالفيردي، المدرب السابق لفريق برشلونة، إن التدريب مع ليونيل ميسي “لا يمكن مقارنته بأي شيء”، وأوضح أن “رؤيته عن بعد وهو يلعب تثير إعجابك وعن قرب يزيدك إعجابا”.

وقال فالفيردي، الذي استقال من منصبه في يناير/كانون ثان الماضي بعد قضاء موسمين ونصف على رأس الجهاز الفني للبلوجرانا، إن ميسي لاعب كرة قدم “يسهل تدريبه” وأيضا لديه طموح كبير من أجل الفوز دائما.

وأضاف المدرب “هذا يجعله يشعر بواجب كبير تجاه النادي ويجبر جميع اللاعبين على أن يكونوا في أعلى مستوياتهم”، وأكد أن مدربي الصفوة يجب أن يمتلكوا جميع الأوراق في الدائرة وألا يهملوا أي عنصر.

@null Valverde: Messi Tak Bisa Dibandingkan dengan Siapa pun Ernesto Valverde memuji k https://t.co/RCdOjJ65Wu — Kezia Karamoy (@KEZIAAM0UR) April 25, 2020

وصرح فالفيردي “يجب أن تكون مع كل لاعب ومع مدرب حراس المرمى وكل عنصر بالفريق. أعمل على توحيد جميع مجموعة العمل ومنح الثقة لجميع من حولي. أينما أذهب أقوم بإحضار الأشخاص من منازلهم ومن ثم إدخالهم وإدماجهم مع المجموعة”.

وبالإشارة إلى فريق أثلتيك بلباو الذي دربه في فترتين (2003-2005 و2013-2017)، أكد المدرب أن تدريب فريق الناشئين هو ميزة وليس ضغطا أو عبئا إضافيا، وذلك لأن عندما يكون اللاعبون قريبون من الفريق الأول تكون لديهم الأساسيات الرئيسية. (إفي)