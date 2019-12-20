فالفيردي: الفار لم يكن سيمنع الجدل في الكلاسيكو

برشلونة – بعد تنديد ريال مدريد بعدم تدخل تقنية التحكيم بالفيديو (فار) في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة وعدم احتساب ركلتي جزاء لصالحه، قال إرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا إن “الفار” لم يكن سيمنع الجدل.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني “من المؤكد أن الفار لم يكن سيمنع الجدل فالجدل مرتبط بكرة القدم. لا يجب أن ننسى أن الفار موجود لمساعدة الحكم. أحينان يشتكي البعض . أعتقد أن الأمر سيستمر هكذا في 2020”.

وتابع “من الطبيعي أن يتم الحديث. الجدل سيظل كل شخص يرى الأمور كما يحلو له”.

وكان ريال مدريد قد ندد بالأداء التحكيمي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الاربعاء الماضي، لعدم احتساب حكم اللقاء أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز أو تقنية التحكيم بالفيديو “فار” ضربتي جزاء استحقها لاعب الملكي الفرنسي رافائيل فاران.

وعن ألافيس قال فالفيردي إنه خصم يدافع جيدا “وسيحاول لعب هجمات مرتدة والضغط في الامام”.

وحول تقييمه لعام 2019 الذي شهد تتويج برشلونة بلقب الدوري أشار فالفيردي إلى انه “عاش لحظات جيدة للغاية وسيئة للغاية أيضا”، مشددا على أن “الفوز والخسارة جزء من الحياة وكرة القدم مثل الحياة”.

ويتصدر برشلونة الليجا ب36 نقطة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الوصيف. – (إفي)