فالفيردي بعد التعادل مع إسبانيول: طرد دي يونغ أثر علينا

كورنيلا دي لوبريغات- أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه مع إسبانيول 2-2 في دربي كتالونيا بالجولة الـ19 والأخيرة بالدور الأول من الدوري الإسباني أن طرد لاعب “برسا” الهولندي فرينكي دي يونغ كان من أسباب التعادل.

وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي اقيم على ملعب إسبانيول أول من أمس “طرد دي يونج (75) أثر علينا. لقد سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرا. في الشوط الثاني تقدمنا ولكننا لعبنا بنقص عددي ولم نستطع تحقيق الفوز”.

وتابع “لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وأدركوا التعادل. نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كان يجب أن نفوز بها”.

وأشار فالفيردي إلى أنه قبل تعادل إسبانيول كان في إمكان برشلونة أن ينتصر بنتيجة 1-3.

ومن ناحية أخرى، أثنى فالفيردي على أداء لاعبه التشيلي أرتورو فيدال مبرزا أهميته في الفريق.

ورغم التعادل يحافظ برشلونة على صدارة الليغا بـ40 نقطة متقدما بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الوصيف الذي فاز في وقت سابق أول من أمس على خيتافي بثلاثية نظيفة في دربي مدريد.

وأقر الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عقب التعادل، بأن فريقه فقد نقطتين، وقال سواريز الذي سجل هدفا وصنع الآخر، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، إن فريقه فعل “الشيء الأصعب”، وهو قلب النتيجة بعد أن كان متأخرا بهدف، ولكنه لم يعرف كيف يقتل المباراة. وقال في هذا الصدد “فقدنا نقطتين”.

وأكد الـ”بيستوليرو”، الذي أقر بأن طرد دي يونغ أثر كثيرا على الفريق، “بطبيعة الحال يجب علينا تحسين بعض الجوانب، بعيدا عن التعادل أو الفوز”.

وتابع “الأمور تصبح أصعب عندما تلعب بنقص عددي، لأن المنافس يتقدم للأمام، كما أنه يلعب وسط جماهيره، ولكن هذا ليس عذرا على الإطلاق”.

وأردف “برشلونة مطالب دائما بالفوز. فقدنا نقطتين، ويجب علينا استخلاص بعض الدروس بعد نهاية الدور الأول من أجل أن نتحسن، ولا نرتكب مزيدا من الأخطاء”.

وحول مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر، أوضح: “كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة اليوم، ولكن علينا مواصلة القتال لمحاولة الفوز بلقب”.

وفي الناحية المقابلة، أكد مدرب إسبانيول، أبيلاردو فرنانديز، إن تعادل فريقه مع برشلونة يدعو للفخر في وضع “ليس بالهين” يمر به الفريق.

وأبرز أبيلاردو عقب اللقاء اتحاد الفريق في المباراة قائلا إنه “كان واحدا وليس 11 فردا”، مؤكدا شعوره بالفخر بأداء لاعبيه.

وامتدح الفريق و”تمتعه بأفكار واضحة في الهجوم والدفاع”، وقال عن التعادل “حصدنا نقطة مهمة على الصعيد المعنوي وهذا ضروري لنا، لكن إذا كانا نريد تحقيق الهدف فنحن بحاجة لمزيد من الانتصارات” في إشارة إلى سعي إسبانيول متذيل الليغا بـ11 نقطة للخروج من منطقة الهبوط.

سيميوني: أوبلاك حاسم

من جهة ثانية، أبرز الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دور حارسه السلوفيني يان أوبلاك في الانتصار الصعب على ليفانتي (2-1) أول من أمس على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في الجولة الـ19 لليغا، مؤكدا أنه “يساعدك على الفوز بالمباريات”، بينما شدد على ضرورة قتل لاعبيه للمباراة مبكرا.

وأوضح المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة “قدمنا مباراة متكاملة إلى حد كبير حتى النهاية. كان بإمكاننا قتل اللقاء في وقت مبكر بالنظر للفرص التي صنعناها. سجلنا هدفين، وصنعنا عشر فرص، وأمام هذا الموقف الذي لم ننجح فيه في ترجمة هذه الفرص، يمكننا القول إن أوبلاك أنقذ أتلتيكو بتصديه الحاسم في نهاية المباراة”.

وتابع الـ”تشولو” حديثه حول أوبلاك “هو أحد قادة الفريق، وتدخل في الوقت الأهم في المباراة. التصدي الأخير كان مهما من لاعب يساعدك على الفوز بالمباريات، واليوم منحنا هذه الفرصة في مباراة كان يجب علينا إنهاؤها مبكرا”.

وأتم سيميوني تصريحاته “بالتأكيد علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى. كرة القدم تعتمد على الحسم في المقام الأول”.

وارتقى الأتلتي بهذا الفوز العصيب للمركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة، مستغلا سقوط إشبيلية (35 نقطة) في فخ التعادل الإيجابي في عقر داره أثلتيك بلباو (1-1) الجمعة.

كورتوا: ريال مستعد لفالنسيا

إلى ذلك، أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أول من أمس، عقب قيادته للفريق للفوز خارج قواعده بثلاثية نظيفة على خيتافي، أن الميرينغي “مستعد” لمواجهة فالنسيا بعد غد في نصف نهائي كأس السوبر في السعودية، وهي البطولة التي يشاركون فيها مع “ثلاثة فرق كبيرة”.

وقدم الحارس البلجيكي الدولي أداء رائعا بتصدياته الحاسمة على مدار شوطي المباراة التي احتضنها ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريز”، لاسيما في الشوط الأول، والتي قادت الفريق للظفر بالنقاط الثلاث.

وقال كورتوا في تصريحات بعد المباراة “مستعدون لكأس السوبر. الجميع في حالة جيدة، وسنخوض البطولة ونحن ندرك أننا قريبون من أول لقب في الموسم أمام 3 فرق كبيرة”.

وتمكن صاحب الـ27 عاما من الحفاظ على نظافه شباكه للمباراة الثالثة تواليا في الليغا، بتصديات رائعة في المباراة.

وقال في هذا الصدد “التصدي الأول كان الأصعب، لقد كانت تسديدة قوية من مسافة قريبة للغاية، ولم أرى الكرة لأن كاسيميرو وفاران كانا أمامي مباشرة. قمت برد فعل سريع”. وتابع “التصديان الآخران كانا مهمين أيضا، لأننا حافظنا على تقدمنا في الشوط الأول، ومن ثم، دخلنا الشوط الثاني أكثر هدوءا”.-(إفي)