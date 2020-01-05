فالفيردي بعد التعادل مع إسبانيول: طرد دي يونج أثر علينا

كورنيلا دي لوبريجات (إسبانيا) – أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه مع إسبانيول 2-2 في ديربي كتالونيا بالجولة 19 والأخيرة بالدور الأول من الدوري الإسباني، أن طرد لاعب البرسا الهولندي فرينكي دي يونج كان من أسباب التعادل.

وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي اقيم على ملعب إسبانيول مساء السبت: “طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا، لقد سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرا، في الشوط الثاني تقدمنا ولكننا لعبنا بنقص عددي ولم نستطع تحقيق الفوز”.

وتابع: “لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وأدركوا التعادل. نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كان يجب أن نفوز بها”، مشيرا إلى أنه قبل تعادل إسبانيول كان في إمكان برشلونة أن ينتصر بنتيجة 1-3.

ومن ناحية أخرى، أثنى فالفيردي على أداء لاعبه التشيلي أرتورو فيدال مبرزا أهميته في الفريق، ورغم التعادل يحافظ برشلونة على صدارة الليجا بـ40 نقطة متقدما بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الوصيف الذي فاز في وقت سابق السبت على خيتافي بثلاثية نظيفة في دربي مدريد. (إفي)