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فالفيردي: سنعيش “أجواء عظيمة” في نابولي

منذ 56 دقيقة

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برشلونة – وصف المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، منافسه المقبل في ثمن نهائي دوري الأبطال، نابولي الإيطالي، بأنه منافس “قوي وصعب”، مبرزا “الأجواء العظيمة” التي سيعيشها فريقه في ملعبهم.

وقال المدرب في تصريحات لقناة (برسا تي في) إن فريقه سيخوض مباراة الذهاب بعد شهرين، ولذا لن يعلم مطلقا كيف سيكون فريق نابولي في هذا التوقيت.

وأوضح: “يمتلكون لاعبين مهمين في خط الهجوم أمثال درايس ميرتنز ولورينزو إنسيني، وفي الولايات المتحدة (عندما تواجه الفريقان وديا)، أظهروا أنهم فريق يلعب بشكل جيد ولديه لاعبين جيدين في خط الوسط”.

وأشار فالفيردي إلى أنه عندما كان مدربا لأثلتيك بيلباو خاض مباراة ودية قبل المشاركة بدوري الأبطال نسخة 2015/2015 في هذا الملعب عاش خلالها “أجواء عظيمة”.

وأتم: “نحن معتادون على اللعب في مثل هذه الأجواء. كل ما سيحدث في نابولي بخصوص هذا اللقاء سيكون جيدا”. (إفي)

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