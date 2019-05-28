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فالفيردي سيرحل عن برشلونة خلال ساعات

منذ 29 دقيقة

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مدن – سيقيل نادي برشلونة مدربه إرنستو فالفيردي خلال الساعات القادمة، بحسب ما كشفت الثلاثاء إذاعة (راك1) الكتالونية.

وذكرت الإذاعة أن إدارة برشلونة ستقيل فالفيردي “بشكل فوري”، بعد السقوط أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك 1-2 وتوديع دوري الأبطال من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.

وأشارت إلى أن لاعبي برشلونة لم تعد مقتنعة بفالفيردي كمدير فني للفريق الأول.

وقاد فالفيردي (55 سنة) الفريق الكتالوني للتتويج في الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس المحليين، قبل مغادرة التشامبيونز ليج من ربع النهائي على يد روما، واحتفظ مع البلاوجرانا هذا الموسم بلقب الدوري مجددا. – (إفي)

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